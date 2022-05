Mercato: Mbappé parti pour rester au PSG

INFO RMC Sport - Comme annoncé par Gianluca Di Marzio, RMC Sport est en mesure de confirmer que la prolongation de Kylian Mbappé est en bonne voie. Rien n'est encore signé.

Comme annoncé par le très sérieux journaliste spécialisé dans l'actualité du marché des transferts, l'Italien Gianluca Di Marzio, RMC Sport peut confirmer que la prolongation de Kylian Mbappé est en bonne voie. Rien n'est encore signé, mais au plus haut sommet de QSI on se montre très confiant.

Un si long feuilleton

L'interminable attente va donc prendre fin ce week-end dans ce dossier qui tient en haleine les suiveurs et supporters du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Depuis un an, le feuilleton Mbappé passionne bien au-delà de la sphère du club de la capitale tant l'attaquant prodige (23 ans) a acquis une aura internationale du fait de ses performances sur les pelouses et ses positions affichées en dehors, faisant du gamin de Bondy bien plus qu'un joueur de football.

>> Toutes les infos sur le dossier Mbappé en direct

Ces derniers jours, l'attente est devenue insoutenable, et s'il faut garder toute la mesure qui s'impose, Mbappé est donc bien parti pour poursuivre son aventure parisienne débutée en 2017. Les supporters du PSG, passés par toutes sortes d'émotions au gré des rumeurs, plus ou moins fondées présageant d'un dénouement dans cette affaire au scénario digne des plus grands films à suspense, rêvent de pouvoir célébrer leur soulagement et leur joie de conserver le joyau du club, ce samedi soir au Parc des Princes, face à Metz, pour la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Alors que les Madrilènes avaient entamé la semaine plutôt confiants, vendredi, l'optimisme avait changé de camp. Mais pas grand-monde n'était alors en mesure de certifier quoi que ce soit, l'entourage de Mbappé souhaitant rester maître des horloges dans la gestion de cette annonce. Encore un peu de patience, et une réponse, définitive celle-ci, sera bientôt apportée à la question que tout le monde se pose.