PSG: "Le club va essayer de séduire Mbappé", Pochettino ne perd pas espoir

Invité de l’émission de radio espagnole El Partidazo de COPE ce mercredi, Mauricio Pochettino a évoqué plusieurs dossiers chauds de l’actualité du PSG. Dont l’avenir de Kylian Mbappé.

Mauricio Pochettino sera présent jeudi en conférence de presse avec le PSG avant la venue d’Angers vendredi (21h) lors de la 10e journée de Ligue 1. Mais l’entraîneur espagnol a également effectué une prise de parole ce mercredi dans l’émission de radio espagnole El Partidazo de COPE. Dans un long entretien, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur l’actualité de l’équipe qu’il dirige. Avec forcément des questions sur l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l’attaquant du PSG pourrait quitter la capitale. Mais Mauricio Pochettino espère encore un dénouement heureux pour le vice-champion de France, avec une prolongation de contrat.

"Kylian prendra la décision qu'il doit prendre, et le club fera tout son possible pour garder Kylian, car nous parlons de l'un des meilleurs joueurs du monde, qui a 22 ans et avec un gros potentiel. Qui peut penser que le PSG ne veut pas qu'il continue ici encore de nombreuses années ? Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu'il continue ici", a déclaré Pochettino.

Mbappé au niveau de Messi selon Pochettino

"Je reste avec le fait que la situation est ouverte et qu'à l'avenir tout peut arriver, poursuit-il. La position d'il y a quelques mois peut changer à l'avenir… Le PSG en tant que club a l'espoir et la capacité de le séduire et de lui proposer des choses pour qu'il puisse rester et être heureux. Il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et les possibilités qu'il puisse changer d'avis sont là..."

Et le lobbying pour faire prolonger Mbappé passe également par des compliments. Comme lorsque son entraîneur estime qu’il est déjà au niveau des plus grands : "Je n'ai aucun doute sur le fait que Mbappé est à ce niveau, celui de Messi ou de Cristiano, et que c'est une chance de l'avoir ici avec Neymar et avec Messi. C'est une satisfaction de le voir à chaque séance d'entraînement. C'est clair qu’il fait partie des grands talents, il est le présent et le futur". Un futur qui s’inscrira toujours au PSG ?