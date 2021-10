PSG: Mbappé va sortir sa bande dessinée

Kylian Mbappé (22 ans), attaquant du PSG, va sortir une bande dessinée intitulée "Je m’appelle Kylian", le 12 novembre prochain. Un projet qu’il a auto-édité avec sa structure créée pour l’occasion et nommée KM.

Kylian Mbappé (22 ans) diversifie son activité. L’attaquant du PSG va en effet sortir un livre graphique intitulé "Je m’appelle Kylian" et réalisé avec le dessinateur Faro. Il sera disponible à partir du 12 novembre prochain. Le joueur a monté sa propre structure KM, diffusée par Média diffusion, pour auto-éditer ce projet qui va aboutir à la parution de 300.000 exemplaires.

L'ombre de Mbappé en couverture

"Les maisons d’édition n’ont pas accepté le projet avec ce dessinateur, mais nous voulions garder Faro (qui signe des caricatures dans le journal L’Equipe, ndlr)", a expliqué son avocate, Delphine Verheyden, à Livres Hebdo. La couverture montre une ombre de Mbappé en train d’effectuer sa célébration iconique sur le regard d’un enfant, le représentant dans ses années les plus jeunes. Le prix du livre est annoncé à 19,95 euros.

L’international français s’ouvre un nouveau terrain de jeu et semble s’adresser à son jeune public, très réceptif à ses performances. Mbappé figure régulièrement parmi les sportifs préférés des enfants, lors du traditionnel sondage annuel du Journal de Mickey. Lors de son interview à RMC dans "Rothen s’enflamme" la semaine dernière, il avait évoqué son rôle de personnage public et même d’exemple auprès de certains.



"Il faut accepter, avait-il confié. Je n’ai jamais reculé devant ce que je suis devenu. Ça m’aide, pour me pousser, pour limiter mes erreurs. Je sais que si je fais une erreur, elle sera beaucoup plus vue et ça donnera un mauvais exemple aux enfants. Mais j’en fais quand même. Ça montre aussi aux enfants que je ne suis pas parfait. Tout le monde fait des erreurs. Le mieux, c’est de ne pas les répéter." Il le contera peut-être dans sa bande dessinée.