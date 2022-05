PSG: Leonardo officiellement démis de ses fonctions de directeur sportif

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a été démis de ses fonctions et informé ce samedi par le club de la capitale, au terme d'un samedi marqué par l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé.

Les grandes manoeuvres continuent au PSG. Alors que le club parisien a officialisé samedi soir la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, avant le coup d'envoi du dernier match de la saison contre Metz (5-0), une nouvelle étape est intervenue plus tard dans la soirée. Comme évoqué par Prime Video, Leonardo a été officiellement démis de ses fonctions de directeur sportif. Le Paris Saint-Germain a informé le Brésilien ce samedi soir.

Pochettino prochain sur la liste?

La nouvelle était finalement attendue. Plus tôt dans la journée, RMC Sport vous expliquait que le PSG s'apprêtait à refondre son organigramme et à prendre de grandes décisions dans les prochains jours. Et les deux noms les plus menacés étaient Leonardo et l'entraîneur Mauricio Pochettino. Lequel a dit espérer être là la saison prochaine.

Pour la direction sportive, un nom est déjà cité avec insistance, comme rapporté par RMC Sport: celui de Luis Campos, ancien homme fort de Monaco, qui a aussi travaillé à Lille. Une option réelle pour le PSG, d'autant qu'il est un ami de la famille Mbappé.