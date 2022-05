PSG: changement total attendu dans l'organigramme, décisions prévues la semaine prochaine

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé va entraîner de profonds changements à la tête du Paris Saint-Germain, qui s'apprête à renouveler tout son organigramme. De Leonardo à Mauricio Pochettino, des têtes pourraient tomber.

La fin d’un feuilleton, le début d’une révolution. La prolongation de contrat de Kylian Mbappé a déclenché les grandes manœuvres au sein du Paris Saint-Germain. Le maintien assuré au club de l’attaquant prodige de Bondy n’est que le premier étage de la fusée qui doit permettre au PSG de décrocher les étoiles. Le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là, tout devrait s’accélérer la semaine prochaine.

L’organigramme du club va être revisité du sol au plafond. La tendance est à un changement total. Le PSG actera ses décisions la semaine prochaine. Dans le collimateur des décideurs parisiens figurent le directeur sportif Leonardo, menacé depuis plusieurs mois, mais également l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino, dont le mandat entamé en janvier 2021 n’a pas franchement convaincu jusqu’à présent.

Le dossier Dembélé est directement géré par Al-Khelaïfi

Outre les éliminations subies en Coupe de France et surtout en Ligue des champions, dès les huitièmes de finale en C1, l’entraîneur argentin n’a jamais semblé en mesure de pouvoir tirer la quintessence de son groupe, avec des idées très arrêtées sur la façon de mener à bien cette équipe, laquelle n’a jamais pu exprimer la plénitude de son potentiel que certains pensaient illimités à l’entame de la saison.

La qualité de jeu n’a pas franchement séduit, c’est le moins que l’on puisse dire. Longtemps réclamé par les supporters du Paris Saint-Germain, pour permettre à des joueurs comme Hakimi et Mendes de mieux s’exprimer sur le terrain, le 3-5-2 ou 3-4-3 n’est apparu qu’en toute fin de saison, alors que le titre était déjà acquis, et que le champion de France n’avait plus rien à jouer cette saison.

Pour remplacer Mauricio Pochettino, qui devrait vivre son dernier match sur le banc du PSG face à Metz, il est question de Zinedine Zidane, forcément, un nom qui revient avec insistance cette saison. Quant au poste de directeur sportif, il pourrait être assuré par Luis Campos, un nom qui circule aussi ce week-end. Signe que le PSG met en branle son plan d’avenir, le président Nasser Al-Khelaïfi a pris en main personnellement le dossier Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le Barça.