Mercato: Luis Campos, une option réelle pour le PSG, Leonardo et Pochettino proches de la sortie

Alors que le PSG a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, les grandes manoeuvres se poursuivent. L'avenir de Leonardo et Mauricio Pochettino ne fait guère de doute, tandis que l'option Luis Campos est réelle.

Ce n'est sans doute que le début. Le PSG a officialisé ce samedi soir la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, juste avant le coup d'envoi du match contre Metz comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Mais les changements sont sans doute à venir au club.

Décisions la semaine prochaine

Comme évoqué plus tôt ce samedi par RMC Sport, la semaine qui vient s'annonce intense au sein du Paris Saint-Germain. Les décisions interviendront la semaine prochaine concernant l'organigramme et tout pourrait bien être chamboulé. On ne se fait plus d'illusions pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui a encore essuyé des sifflets au Parc des Princes, et le directeur sportif Leonardo. Les deux hommes sont proches de la sortie.

Pour le poste de directeur sportif, Luis Campos est une piste réelle pour remplacer Leonardo. L'ancien homme fort de l'AS Monaco est un ami de longue date de la famille Mbappé. Après l'ASM, Luis Campos avait notamment officié à Lille, aux côtés du président de l'époque Gérard Lopez.