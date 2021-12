PSG: Mbappé a mis un énorme râteau à Tottenham (et à Spider-Man)

Présent à la cérémonie de remise du Ballon d'or le 29 novembre dernier, l'acteur Tom Holland, qui apparaît à l'affiche du prochain film Spider-Man, s'est entretenu quelques instants avec Kylian Mbappé. Fan de Tottenham, celui qui interprète Peter Parker a demandé à l'attaquant du PSG de rejoindre les Spurs... et s'est pris un bon gros stop.

La soirée de remise du Ballon d'or du 29 novembre au théâtre du Châtelet de Paris avait fait tourner quelques têtes, au vu du nombre de stars présentes ce soir-là. Parmi elles se trouvaient Tom Holland et Zendaya, les deux acteurs phares du prochain Spider-Man, qui sortira en salle ce mercredi.

Mbappé hilare

En pleine séquence de promotion du film, Tom Holland a raconté une anecdote vécue ce soir-là aux côtés de Kylian Mbappé au théâtre du Châtelet. "On l'a croisé et je lui ai dit: 'Très heureux de te rencontrer'. Il était super sympa et je lui ai dit: 'Mec, il faut vraiment que tu viennes à Tottenham'. Et là, il a explosé de rire", raconte l'acteur de 25 ans dans une vidéo diffusée ce lundi sur les réseaux sociaux.

Sur la courte vidéo, Mbappé réagit à cette requête en rigolant avant de répondre avec le sourire: "Non, impossible. C'est impossible!" Un refus très clair qui écarte de facto Tottenham de la course à la signature de Mbappé. Même si en réalité, les Spurs n'ont jamais envisagé de signer l'attaquant du Paris Saint-Germain, dont le contrat se termine en juin prochain.

Holland obligé de révéler son soutien pour Tottenham

Mais l'appui d'une personnalité comme Holland aurait pu faire son effet. Ce dernier avait déclaré publiquement mi-novembre qu'il est fan des Spurs et qu'il a une affection particulière pour Brentford, le club préféré de son oncle. Tottenham s'était empressé de relayer cette déclaration de l'acteur qui incarne Spider-Man.

Avant cela, Holland avait été pris à partie sur les réseaux sociaux lorsqu'une photo de lui, un maillot d'Arsenal sur le dos - le club rival de Tottenham -, avait été rendue publique. L'acteur s'était défendu en expliquant avoir joué une fois avec ce maillot mais que son club de cœur était bien Tottenham. Et si Spider-Man a tenté de sauver les Spurs en jouant les intermédiaires avec Mbappé, sa mission a cette fois échoué.