PSG: la signature de Mbappé au Real Madrid est "assurée", selon la presse espagnole

Les deux principaux quotidiens sportifs madrilènes assurent que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain devrait être actée en janvier, malgré une possible offensive du PSG pour prolonger son crack.

Le sablier s’écoule lentement depuis l’été dernier du côté de Madrid. Mais la lumière approche. Dans moins d’un mois - le 1er janvier -, Kylian Mbappé sera libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix. Et celui-ci semble identifié depuis longtemps: le Real Madrid. Quelques mois après ses offres snobées par le PSG, le club espagnol attend désormais de se mettre d’accord avec le champion du monde 2018 qui arriverait libre l’été prochain. Selon As, la signature de l’international français est considérée comme "assurée".

Le journal fait sa une de ce vendredi matin sur le sujet en présentant "le plan" des Merengues pour y parvenir. Sur le papier, celui-ci semble très simple. A Madrid, Mbappé arrivera avec la certitude d’être la star de l’équipe. "Ici, il ne se sentira pas le troisième de l'affiche, comme cela arrive au PSG avec Messi et Neymar, confie une source du club dans As. Ici, il sera l'axe d'un projet ambitieux dont il espère faire tomber amoureux le monde entier."

Le Ballon d'or, la tête d'affiche pour lui tout seul...

Le Real joue aussi sur la carte Ballon d’or, un trophée autour duquel le club est passé maître dans l’art de la communication, même si cela n’a pas trop porté ses fruits avec Karim Benzema (4e). Du côté de Madrid, la neuvième place de Mbappé à ce classement est vue comme portant la responsabilité du PSG. Sa petite phrase sur le "processus" pour décrocher le graal a été perçue comme un gros appel du pied au Real en Espagne.

Sur le terrain, Carlo Ancelotti penserait déjà à la manière d’articuler son futur trio composé de Mbappé, Karim Benzema et Vinicius, même si l’Italien a récemment confié qu’il maintiendrait ce dernier sur le côté gauche même en cas d’arrivée de Mbappé. Pour Marca aussi, l’arrivée de l’ancien Monégasque – qui avait échappé au Real en 2017- est en bonne voie.

Le Real a anticipé une contre-attaque du PSG en protégeant le contrat de ses stars

Le club madrilène a anticipé d'éventuelles contre-attaques parisiennes sur des joueurs de son effectif actuel ces dernières années en intégrant des clauses libératoires à un milliard d'euros dans les contrat de plusieurs joueurs comme Federico Valverde, Vinicius, Eder Militao. Cela devrait aussi se produire avec Rodrygo alors que Karim Benzema et Thibaut Courtois ont prolongé l'été dernier.

Le Real s’attend aussi à une offensive du club de Nasser Al-Khelaïfi pour faire prolonger sa star. Mais le club ne "s’en préoccupe pas", assure le journal. Les dirigeants des deux clubs se sont croisés "entre indifférence et éducation" lundi lors de la cérémonie du Ballon d’or. Après le refus des offres madrilènes l’été dernier, le mot d’ordre serait désormais de ne "pas verser un euro" à Paris dans ce dossier. Cela semble en prendre la direction: pour Marca, la décision de Mbappé est prise et rien ne le fera changer d’avis sur le chemin de Madrid. "Ni l'arrivée de Messi, ni l'éventuelle apparition de Zidane sur le banc du PSG dans les prochains mois, ne modifieront sa feuille de route."