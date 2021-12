PSG: Mbappé assure que son avenir n’est "pas la priorité du moment"

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il était pleinement concentré sur ses objectifs avec le PSG. Alors que son contrat s’achèvera à la fin de la saison, l’attaquant de 23 ans assure ne pas être perturbé par les rumeurs concernant son futur.

Ce n’est pas encore l’heure. Voilà le message très clair martelé par Kylian Mbappé ces derniers jours. Après avoir été élu meilleur joueur de l’année 2021 aux Globe Soccer Awards, lundi à Dubaï, l’attaquant du PSG a accordé plusieurs interviews dans la presse européenne. L’occasion de parler un peu de son avenir, alors que son contrat à Paris s’achèvera à l’issue de la saison.

Malgré cette échéance, le champion du monde 2018, qui sera libre de discuter avec un autre club dès samedi (1er janvier), assure être pleinement focalisé sur ses objectifs avec le PSG. "Mon contrat expire dans six mois, mais je suis concentré sur le terrain. Je laisse les gens parler. Bien sûr, la question contractuelle va être discutée car le temps presse, mais ce n’est pas la priorité du moment", a confié la star de 23 ans à la Gazzetta dello Sport.

"Finir la saison à 100% avec le PSG"

Dans un entretien accordé à CNN, Mbappé a d’ailleurs écarté l’hypothèse d’un départ cet hiver: "Je suis au PSG, je suis heureux. Je vais finir la saison à 100%. Je vais donner tout ce que j’ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France."

Alors que le Real Madrid, qu’il a voulu rejoindre l’été dernier, est à l’affût pour le récupérer librement en juin prochain, le buteur des Bleus a clamé le jeu à ce sujet: "Ce n’est vraiment pas le moment pour moi d’en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid (en 8es de finale de la Ligue des champions, ndlr). Donc la seule chose que j’ai en tête, c’est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG".