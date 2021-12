Mercato: Mbappé assure qu'il finira "à 100%" la saison au PSG

Dans une interview donnée pour CNN, Kylian Mbappé affirme qu’il restera au club cet hiver. "Je vais finir la saison à 100%", assure le joueur du PSG qui sera libre de tout contrat en juin prochain.

Ce n’est pas un scoop, mais cela a le mérite d'être dit. Kylian Mbappé, en fin de contrat, sera bien parisien jusqu’à la fin de saison. L’attaquant du Paris Saint-Germain l’a assuré ce mardi dans un entretien avec CNN à Dubaï, où il a assisté à la cérémonie des Globe Soccer Awards. Il est aussi revenu sur son faux-départ au Real Madrid à l’été dernier.

"Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%. Je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France", affirme-t-il en premier lieu. "Je ne regrette pas car j'ai été honnête. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c'est un sentiment, quelque chose de personnel", indique aussi Mbappé après avoir failli rejoindre la Liga il y a quelques mois.

Interrogé sur un possible départ chez les Merengues, le numéro 7 du PSG botte en touche: "Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid. Donc, la seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG".

"Je suis heureux et je veux tout gagner cette saison"

L’international français est en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc partir du club parisien, libre, au terme de la saison. Dès le 1er janvier, il pourra signer un précontrat dans un autre club. "Bien sûr, je suis heureux de rester, de jouer avec Leo Messi et tous les gars parce que c'est aussi ma ville, tente-il de rassurer. Je suis Français. Je suis heureux et je veux tout gagner cette saison".

Kylian Mbappé a aussi évoqué son admiration pour le septuple Ballon d’or: "J’ai du mal à concevoir que je puisse jouer avec lui. C'est un honneur. Nous devons nous réjouir de le voir à Paris. C'est un moment incroyable pour l'histoire du jeu. (…) Nous devons faire des concessions lorsque nous jouons avec ce type de joueur, mais avec Leo Messi c’est plus facile car c’est avant tout un plaisir, et je veux gagner". "Nous avons l'équipe pour gagner", indique-t-il enfin à propos du 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.