PSG: Mbappé ne devrait rien annoncer sur son avenir avant le 8e de finale de Ligue des champions

Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine au 30 juin 2022, ne devrait rien annoncer concernant son avenir avant le 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

C’est une rencontre qui ne va pas faire retomber les questions sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le PSG, son club actuel, va affronter en 8e de finale de la Ligue des champions le Real Madrid, le club qu’il a souhaité rejoindre l’été dernier et qui aimerait faire signer l’attaquant libre dès le 1 juillet 2022.

Il veut se concentrer sur ses objectifs

L'attaquant du PSG ne devrait rendre publique aucune décision dans les prochaines semaines. En attendant le 8e de finale face aux Madrilènes, qui aura lieu le 15 février pour l'aller et le 9 mars 2022 pour le retour, Mbappé ne souhaite pas attiser les bruits autour de son avenir. Il sera entièrement dévoué à son club, le Paris Saint-Germain, avec qui il a l’ambition de remporter la Ligue des champions cette saison. Après avoir atteint ou non ses objectifs de la saison avec Paris, il sera alors temps de prendre position sur la suite à donner à sa carrière.

A partir du 1er janvier, Kylian Mbappe sera libre de signer un précontrat avec le club de son choix s’il décide de ne pas prolonger l’aventure dans la capitale française. Le discours au PSG a toujours été limpide sur le sujet: le club souhaite prolonger sa star et lui a proposé de devenir le plus gros salaire de l’effectif.

Mais Kylian Mbappé prend son temps. Le champion du monde 2018 a toujours affirmé qu’il ne regarderait pas le côté financier en priorité pour faire son choix. Comme l’été dernier, l’attaquant va plutôt écouter ses sensations. S’il sent que son aventure au PSG et plus globalement en France est terminée, il ne prolongera pas et rejoindra le Real Madrid.