Ligue des champions: le PSG défiera le Real Madrid en 8e de finale

Le Paris Saint-Germain affrontera en huitième de finale de la Ligue des champions le Real Madrid de Karim Benzema, terriblement malchanceux, lui qui avait tiré le Benfica Lisbonne lors du premier tirage. Paris n'est pas plus verni.

Le Paris Saint-Germain est fixé pour de bon sur la suite de son programme européen. Après un imbroglio fâcheux qui a conduit à l'annulation du premier résultat, qui avait donné Manchester United comme adversaire du club de la capitale, l’UEFA a procédé à un nouveau tirage ce lundi après-midi. Et celui-ci a réservé le Real Madrid aux hommes de Mauricio Pochettino, pour les huitièmes de finale.

La colère du Real Madrid

Les Parisiens, deuxièmes derrière Manchester City, en raison de leurs performances mitigées en phases de groupes étaient exposés à la menace d’un favori lors du tirage au sort. C'est le Real Madrid qui est finalement sorti de la boule, le club que le club de la capitale avait le plus de chances de tirer, selon les probabilités. Les rencontres sont prévues en février (15, 16, 22 ou 23 pour le match aller) et en mars (8,9, 15 et 16 pour le retour).

Plusieurs couacs ont semé le doute sur la validité de la procédure du premier tirage au sort, conduisant l'UEFA à l'annuler, ce qui a provoqué l'ire des dirigeants du Real Madrid. Et on peut les comprendre, puisque les Madrilènes ont fait partie des clubs les mieux servis. Le nouveau tirage, beaucoup moins clément, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles contestations de la part du Real Madrid, qui a déjà fait savoir son mécontentement.