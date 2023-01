PSG/OL: Mbappé et Cherki, deux joueurs proches depuis un long moment

Cible prioritaire du Paris Saint-Germain en attaque lors de ce mercato hivernal, Rayan Cherki pourrait potentiellement retrouver Kylian Mbappé dans la capitale. Depuis les débuts professionnels du Lyonnais, les deux hommes sont plutôt proches.

Si ce n’est pas déjà fait, il y a fort à parier que quelques échanges de messages vont avoir lieu. Alors qu’un fort intérêt du PSG pour Rayan Cherki a été révélé par L’Equipe, une information confirmée par RMC Sport, Kylian Mbappé pourrait bien être tenté de prendre la température auprès du jeune ailier. Car, au-delà d’être deux joueurs à la précocité hors norme, le Lyonnais et le Parisien n’ont jamais caché leur proximité. Leurs entourages sont d'ailleurs également très proches.

Cherki: "La connexion s'est fait via les réseaux"

Un peu moins de cinq ans séparent Mbappé (né en décembre 1998) et Cherki (août 2003). S’ils n’ont donc jamais eu l’occasion de se croiser dans les équipes jeunes, cet écart a incombé à l’ancien Monégasque un certain rôle de grand frère. "On a une relation amicale. On discute, on échange après les matchs, on se voit dans les vestiaires, confiait Cherki dans les colonnes de Onze Mondial en septembre 2021. On entretient une bonne relation. Si j’ai des questions à lui poser, je peux, je ne me gêne pas. C’est un bon mec, un vrai. La connexion s’est faite via les réseaux. Quand il a vu que je commençais à jouer, il m’a écrit un petit message. Et moi, je l’ai toujours suivi, car je ne loupe aucun match. Le seul conseil qu’il m’a donné, c’est: 'Marque ! Mets des buts ! On ne retient que les buteurs!"

Quelques semaines plus tard, en octobre 2021, Cherki est également mentionné par Mbappé au cours d’une interview à L’Equipe. Au moment d’évoquer les jeunes qui lui ont tapé dans l'œil, le champion du monde 2018 cite le nom du Lyonnais. "Cherki est un beau talent. Il peut se développer cette saison", lâche le Parisien. "Ça m'a fait plaisir, réagit Cherki quelques jours plus tard dans les colonnes de L’Equipe. J'ai la chance de parler avec lui assez souvent, on discute de tout et de rien et il me donne beaucoup de conseils avant les matchs. J'essaie de prendre tout ce qu'il y a à prendre des plus grands."

Hommage à la célébration de Mbappé

Le 12 octobre 2021, la connexion entre les deux hommes s’est matérialisée lors d’une rencontre de l’équipe de France espoirs face à la Serbie. Buteur, Cherki a fêté sa réalisation en reprenant la célébration "bras croisés" du natif de Bondy. A l’époque, il s’agissait d’un petit défi qu’ils s’étaient lancé.

Après un PSG-OL en Ligue 1 trois semaines plus tôt (victoire 2-1 des Parisiens), Mbappé avait challengé et boosté Cherki. En réponse, le Lyonnais lui avait promis de célébrer son prochain but en lui rendant hommage. Un an et demi plus tard, l’hypothèse de voir les deux hommes reprendre cette célébration ensemble sous le même maillot est loin d’être incongrue.