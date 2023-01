Rayan Cherki, le grand espoir de l'OL, piste prioritaire du PSG pour le mercato hivernal

Le PSG a fait de Rayan Cherki sa priorité offensive lors du mercato hivernal. Une première offre a même été formulée à l’OL, qui n’a pas totalement fermé la porte à un départ de l’espoir de 19 ans.

En défense, le PSG ne cache pas son envie de recruter Milan Skriniar. En attaque, un nouveau nom s’est ajouté à la liste des cibles du club francilien. Selon les éléments révélés par le journal L’Equipe et confirmés par RMC Sport, Rayan Cherki constitue la priorité de la direction parisienne lors du mercato hivernal.

Pas encore indiscutable à l’OL, le milieu offensif de 19 ans pourrait donc être le renfort attendu dans la capitale après le départ de Pablo Sarabia vers Wolverhampton. Lyon n’est pas complètement fermé à l’idée d’un départ de son jeune talent.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Une première offre pour Cherki

Auteur d’un but et trois passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Rayan Cherki n’a pas réussi à convaincre Peter Bosz et Laurent Blanc de lui confier les rênes de l’OL après le départ de Lucas Paqueta pendant l’été.

Mais les performances irrégulières du milieu offensif n’ont pas refroidi le PSG. Luis Campos aurait même identifié le Lyonnais comme l’un des grands potentiels de sa génération et le suivrait depuis plusieurs années.

La direction du club francilien a pris contact avec celle des Gones ces derniers jours et aurait même dégainé une première offre, dont le montant n’a pas filtré, pour le joueur des Espoirs (7 capes). Si rien n’est bouclé, le club présidé par Jean-Michel Aulas n’a pas fermé la porte à un départ de Rayan Cherki.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rayan Cherki n’a pas encore assuré vouloir prolonger à Lyon. Le risque de le voir arriver dans sa dernière année de contrat lors du prochain mercato estival pourrait influe sur les discussions entre les deux clubs. A l’image de Malo Gusto, courtisé en Premier League et notamment par Chelsea, le propriétaire John Textor va devoir prendre une décision d’envergure lors du mois de janvier.