PSG: "On va travailler très dur avec Miami pour faire venir Messi", révèle un dirigeant de MLS

Selon Don Garber, commissaire de la Major League Soccer, le championnat américain et l'Inter Miami vont collaborer afin d'attirer la star du PSG, Lionel Messi, en MLS cet été.

Si David Beckham était présent ce jeudi au Camp des Loges, l’ancien milieu de terrain anglais ne s'est peut-être pas contenté de prendre la pause avec les stars de son ancien club. Le retraité de 47 ans a peut-être aussi mis à profit cette visite pour placer ses pions avec Lionel Messi. Car l’Inter Miami, sa franchise, en MLS avance de moins en moins masquée.

Alors que le champion du monde argentin (35 ans) a de bonnes chances de quitter le PSG cet été (il dispose d’une année en option), la MLS pourrait être sa prochaine destination. C'est en tout cas le souhait de Don Garber, commissaire de la Major League Soccer. Le dirigeant américain a reconnu mardi que le championnat US et l’Inter Miami, vont travailler ensemble pour tenter de recruter l’attaquant du PSG.

"Je peux vous dire que nous aimerions l’avoir en MLS"

"Il n’y a pas un championnat qui n’aimerait pas avoir Lionel Messi, a déclaré Don Garber, interrogé par CBS Sports. Je peux vous dire que nous aimerions l’avoir en Major League Soccer. Nous allons travailler très dur avec Miami, l’équipe qui espère le faire signer, pour lui proposer un programme qui lui permettra d’avoir un héritage qui pourrait être sans précédent au niveau mondial. Et encore davantage dans notre pays."

Pour Garber, attirer le champion du monde argentin reviendrait à attirer "le plus grand athlète, tous sports confondus qui ait jamais joué aux Etats-Unis." Et de conclure : "Nous avons été efficaces pour trouver des moyens astucieux pour recruter des joueurs pour nos clubs. J’espère que nous serons en mesure de prendre part aux discussions et d’aboutir à quelque chose."