Mercato: le nouveau plan de l’Inter Miami pour convaincre Messi de venir

L’Inter Miami n’a toujours pas abandonné son rêve de faire venir Lionel Messi, dont l’avenir semble se dessiner loin du PSG. Selon The Independent, la franchise américaine, propriété de David Beckham, serait même prête à offrir des parts de son capital à l’Argentin en cas de signature.

L’Inter Miami continue de faire les yeux doux à Lionel Messi. Selon les informations de The Independent, la franchise américaine serait prête à proposer à l’attaquant parisien, dont l’avenir semble se dessiner de plus en plus loin du Parc des Princes et de la France, d’entrer à son capital aux côtés de David Beckham, le propriétaire.

The Independent précise tout de même qu’en l’état actuel des choses, la priorité de La Pulga est de rester une saison de plus en Europe pour disputer la Ligue des champions. Ce qui pousserait l’Inter Miami et plus globalement la MLS, à s’employer pour le convaincre avec d’autres arguments.

La MLS prête à sortir des "sentiers battus"

Pour tenter d’attirer le septuple Ballon d’or et doubler le Barça, la Ligue nord-américaine rivalise d’imagination depuis plusieurs semaines. Début mars, dans une interview accordée à The Athletic, Don Garber, le commissaire de la MLS, a reconnu que la ligue était prête à sortir des "sentiers battus" pour s’offrir le champion du monde 2022.

Selon Sport, les clubs de MLS se sont mis d'accord pour financer une partie de son salaire, peu importe son choix final. Objectif: profiter des retombées économiques engendrées par sa venue. Selon le quotidien catalan, un accord a été trouvé entre les clubs, qui seraient tous partants pour financer chacun une partie du salaire de la Pulga, qu’importe sa future destination.

Comme indiqué par RMC Sport cette semaine, Messi ne sera pas Parisien la saison prochaine à moins d'un gros retournement de situation. Au PSG, l’investissement du joueur est remis en cause. Sans compter que se séparer de lui permettrait de réduire la masse salariale, ce qui n’est pas du tout un détail pour le PSG. Si Doha ne renverse pas la table en décidant de faire de la prolongation de Lionel Messi une priorité, l’avenir de l’Argentin ne s’écrira pas dans la capitale.