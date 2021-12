PSG: "On va voir", Leonardo n’a pas perdu espoir de prolonger Mbappé

Ce jeudi soir, dans un amphithéâtre parisien, près de 200 étudiants en économie de l’Université de La Sorbonne ont pu poser leurs questions au directeur sportif du PSG, Leonardo. Dans une ambiance intense, aucun sujet n’a été évité. Pas même celui de l’avenir de Kylian Mbappé.

Ce jeudi soir, l’ambiance dans l’amphithéâtre Oury de l’Université de La Sorbonne était digne d’un stade de football. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a répondu aux questions de quelque 200 étudiants en économie. Une conférence organisée par l’association des étudiants du Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance (MBFA) de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Le thème annoncé : "Economie et gestion des clubs internationaux", mais les questions sur le plan sportif n’ont pas manqué de déchaîner les passions.

"Kylian est formidable. Vous savez ce qu’on veut… On va voir"

Et celle qui brûle les lèvres de tous les supporters parisiens à deux semaines de l’ouverture du mercato hivernal a été posée : "Où en est le dossier Kylian Mbappé ?". Le Brésilien a répondu : "Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut…Ça c’est clair. On va voir."

Interrogé également par Lamine sur le recrutement du club qui selon lui "accumule les stars", Leonardo s’est défendu en affirmant, sans les nommer, que "sept clubs dépensent plus que le PSG". Mais pour cet étudiant en management du sport, c’était aussi et surtout l’occasion de discuter de la difficile accessibilité aux fonctions de dirigeants dans les clubs "réservées aux anciens professionnels". Malgré ses critiques, Lamine voit en Leonardo un "modèle" à suivre, impressionné aussi par le français de l’ancien joueur du PSG.

A l’issue de la conférence qui a duré plus d’une heure et demie, ponctuée par des chants de supporters pour poser toujours une question de plus, certains étudiants ont suivi au sens propre le Brésilien, jusqu’à ce qu’il quitte les lieux et monte dans son van. "Ça mélange le côté sportif et l’école, ce qu’on ne fait pas trop d’habitude. Surtout dans cette période, avec le Covid, c’est vraiment cool", s’enthousiasme un étudiant en licence d’économie et gestion, d’abord sur la liste d’attente de l’événement.

Un auditoire ravi et charmé par Leonardo

A l’initiative de l’invitation de Leonardo, Moussa Ezzeddine, un docteur en économie libanais qui effectue ses recherches sur l’économie des transferts dans le football. Il a pu trouver dans le discours de Leonardo quelques éléments pour nourrir son travail et se réjouit de l’effervescence provoquée par sa venue : "Je suis content parce que les étudiants ont pu poser toutes les questions qu’ils voulaient, ça va en motiver beaucoup dans leurs projets."

Un des premiers charmés par la prestance sur scène du dirigeant parisien, Pierre-Charles Pradier, professeur d’économie et responsable du Master 1 MBFA. "C’est un super orateur, il sait titiller le public. J’ai pris une leçon d’enseignement remarquable", s’amuse-t-il. Habitué à recevoir des pointures du monde de l’économie les jeudis, Pierre-Charles Pradier s’est délecté, comme les étudiants, de l’ambiance générale : "Ce sont des moments intenses. Par rapport à un cours, il y a plus de passion, plus de tension, la venue de Leonardo est une belle manière de terminer l’année."