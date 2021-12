PSG: Rothen révèle un clash entre des joueurs et Leonardo il y a deux ans

Dans son émission Rothen s'enflamme jeudi sur RMC, Jérôme Rothen a raconté un clash ayant opposé il y a deux ans Leonardo à certains joueurs du PSG, dont Edinson Cavani et Keylor Navas.

"Le directeur sportif est essentiel dans tous les clubs, il doit travailler en binôme avec l'entraîneur. Mais à Paris on ne l'a jamais senti, que ce soit avec Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. J’ai du mal à comprendre ce que cherche Leonardo. Pochettino se fait allumer à chaque journée de championnat. Et il n’est pas défendu." Dans son émission ce jeudi sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué la situation de Leonardo.

"Leonardo a été obligé d'aller dans leur sens"

Le membre de la Dream Team RMC Sport a même révélé une anecdote sur le vestiaire parisien et le directeur sportif. "Il y a deux ans, Leonardo s’est retrouvé face aux joueurs, face au vestiaire. C’est rare que tout un vestiaire se mette face au directeur sportif en lui disant : « Tu ne vas dans notre sens, tu ne nous défends pas assez. » Des joueurs ont pris la parole et ont été assez durs avec lui, à savoir Keylor Navas, Edinson Cavani et d’autres joueurs. Leonardo ne dit rien quand il est face à toi. Et là il ne pouvait pas se mettre à dos tout un vestiaire donc il a été obligé dans leur sens...", a-t-il détaillé dans "Rothen s'enflamme".

La dernière prise de parole de Leonardo, c'était vendredi dernier. Il avait indiqué auprès de l'AFP maintenir sa confiance envers Pochettino, et avait démenti tout contact avec Zinédine Zidane. "Mauricio Pochettino est sous contrat avec le club jusqu'en 2023. On n'a pas envie qu'il parte, avait-il déclaré. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu."

Sur le plan sportif, le PSG a été tenu en échec mercredi par l'OGC Nice (0-0), mais reste solidement installé en tête de la Ligue 1 avec douze points d'avance sur l'OM, son plus proche poursuivant, qui compte un match en moins.