PSG: pourquoi la Real Sociedad n’a pas d’option d’achat pour Rafinha

Jokin Aperribay, le président de la Real Sociedad, a profité de la présentation de Rafinha, ce mardi, pour clarifier la situation concernant son prêt en provenance du PSG. En expliquant pourquoi le club basque n’avait pas inclus d’option d’achat pour le milieu de terrain brésilien.

L’opération n’a pas traîné. Rafinha s’est engagé avec la Real Sociedad avant même le début du mercato d’hiver, prévu samedi prochain (le 1er janvier). Le milieu de terrain du PSG a été prêté au club basque jusqu’à la fin de la saison. Un deal qui prévoit une prise en charge de la moitié de son salaire par le club de la capitale, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023. En revanche, aucune option d’achat n’a été négociée. La Real Sociedad devra trouver un nouvel accord avec Paris, si elle souhaite conserver le joueur de 28 ans au-delà de l’été prochain.

"Commencer à parler de l’avenir aurait retardé l’opération"

Une situation que Jokin Aperribay a tenu à clarifier, ce mardi, lors de la présentation de l’international brésilien (2 sélections, 1 but). "Notre objectif était que Rafinha vienne le plus tôt possible, a expliqué le président de la Real Sociedad. Un mois très exigeant nous attend et nous voulions l'avoir ici pour nous aider dès le début. C'était notre rêve et nous l'avons réalisé. Commencer à parler avec le PSG de l'avenir au-delà de juin aurait retardé l'opération."

Cette absence d’option d’achat ne veut pas dire que l’équipe basque, actuellement 6e de Liga, envisage de se séparer du frère de Thiago Alcantara à l’issue de la saison. "Maintenant, nous avons six mois pour discuter. Je répète que c'est une question de volontés. Je suis sûr que, lorsque Rafinha aura connu le Real en interne, nous pourrons parler avec plus de sérénité", a précisé Aperribay.

"Un club qui a l’ambition de bien jouer et de gagner"

Rafinha, lui, n’a pas caché sa satisfaction de revenir en Espagne, un peu plus d’un an après son départ du Barça pour le PSG (1,5 million d’euros). "Je suis très heureux d’arriver dans un grand club comme celui-ci, a-t-il déclaré. J’ai hâte de débuter avec mes nouveaux coéquipiers. Il y a quelques mois, mon agent m’a parlé de la Real Sociedad. J’ai tout de suite été attiré par cette opportunité car c’est un club qui réalise de belles choses, qui a cette ambition de bien jouer et de gagner".

Après des débuts prometteurs sous les ordres de Thomas Tuchel, Rafinha a disparu des radars avec l’arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino. Cette saison, l’ancien Barcelonais n’a disputé que 220 minutes réparties en 5 apparitions. Pour seulement 3 titularisations. Sans jouer en Ligue des champions. De quoi le pousser à accepter un nouveau challenge à l’heure où sa cote sur le marché est estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.