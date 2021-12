Mercato: Rafinha prêté à la Real Sociedad, l’opération dégraissage du PSG a débuté

Comme annoncé par RMC Sport, le milieu de terrain brésilien du PSG Rafinha s’est engagé ce lundi à la Real Sociedad, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il s’agit du premier départ pour le club parisien, qui espère se séparer d’autres joueurs au mercato d’hiver.

Rafinha est de retour en Liga. A 29 ans, le milieu de terrain brésilien du PSG s’est engagé avec la Real Sociedad sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Dans le Pays basque, le frère de Thiago Alcantara passé par le Barça, le Celta Vigo et l’Inter Milan va tenter de relancer sa carrière après un séjour dans la capitale sans relief.

Pochettino ne s'appuyait pas sur lui

Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone au mois d’octobre 2020, il s’était engagé pour trois saisons. Mais un an plus tard, il n'a pas su s'imposer dans l’entrejeu. Sur le plan comptable, son bilan avec le PSG est de 39 matchs toutes compétitions confondues, 7 passes décisives et aucun but. Dans un secteur très concurrentiel, Mauricio Pochettino s’appuyait de moins en moins sur lui (seulement 5 apparitions cette saison).

Vers d'autres départs dans les rangs parisiens

Si Rafinha espère jouer davantage à la Real Sociedad, actuel 6e de Liga, ce départ fait aussi les affaires de la direction parisienne. Le PSG compte sur ce mercato d’hiver pour alléger son effectif en se séparant de plusieurs joueurs. Après Rafinha, Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Abdou Diallo ou encore le jeune Eric Junior Dina-Ebimbe pourraient, eux aussi, faire leurs valises au mois de janvier.