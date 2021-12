Football: un supporter du PSG remporte un énorme gain au Loto Foot

Un passionné de football et supporter du PSG installé en Seine-et-Marne a touché le jackpot ce mardi. Grâce à une grille du Loto Foot jouée au début du mois de décembre, l’heureux parieur a empoché deux millions d’euros avec ses 15 bons pronos sur des matchs dans cinq pays.

15 matchs pour changer de vie. Passionné de football, un supporter du PSG a vu sa vie basculer le dimanche 5 décembre, quelques instants après le coup de sifflet final du match de Liga entre le Celta Vigo et Valence. Il ne le savait pas encore en découvrant la victoire des Valenciens (2-1) mais cet habitant de Seine-et-Marne venait tout juste de rafler la mise de sept millions d’euros mise en jeu au Loto Foot pendant ce week-end de foot européen.

"Je m’attendais à partager la cagnotte avec d’autres gagnants et récolter 10 000 euros au maximum", a réagi le principal intéressé dans un communiqué partagé ce mardi par la FDJ après la remise de son gain.

"Une grille pas facile" mais aucun pronostic de folie

Et pourtant, ce fan qui parie régulièrement depuis le Mondial 2014 était bien le seul joueur à avoir su pronostiquer correctement les 15 matchs du week-end et a ainsi remporté un pactole de deux millions d‘euros. Grâce à six rencontres de Ligue 1 et neuf matchs européens, "une grille pas facile" selon lui, cet homme est devenu le septième plus gros gagnant du Loto Foot. Le tout s'en avoir à miser sur son club de coeur.

"J’ai réveillé un ami en pleine nuit pour qu’il vérifie sur l’application. Je voulais être sûr de ne pas m’être trompé", a-t-il encore expliqué, amusé. Son ami, ensommeillé, lui a confirmé que l’application indiquait bien une seule prise de jeu gagnante. C’est alors que l’heureux élu lui a confié avec émotion: "Je crois que tu as le gagnant au bout du fil".

La grille de l'heureux gagnant du Loto Foot © DR FDJ

Parmi les scores pronostiqués, le néo-millionnaire n’a rien joué de vraiment incroyable et a même misé sur quelques valeurs sûres comme le succès du Tottenham de Conte face à Norwich (3-0) ou ceux de Manchester United contre Crystal Palace (1-0) et Monaco face à Metz (4-0). D’autres rencontres lui ont donné quelques sueurs froides comme le spectaculaire nul entre Bordeaux et Lyon (2-2) ou surtout le résultat arraché par le Leeds de Bielsa à la dernière seconde contre Brentford (2-2) en Premier League.

"Le match nul de Lyon à Bordeaux n’était pas gagné, a également confié le vainqueur. Ni mon pronostic pour le match de Leeds. Alors que Leeds finit par arracher le match nul à domicile dans les arrêts de jeu face à Brentford."

Créer une structure foot pour les jeunes

Parmi les jolis coups signés par ce Seine-et-Marnais dans sa grille, on notera quand même la surprenante victoire de Strasbourg à Nice (0-3), probablement son pari le plus risqué sur le papier, ou la belle victoire d’Aston Villa contre Leicester (2-1) en Angleterre.

L’homme ne manque pas d’idées pour le futur et sur comment utiliser son fabuleux gain. Outre l’achat d’une maison ou des placements immobiliers, il souhaite également partager avec d’autres ce qu’il a gagné. Comment? La réponse est simple puisque le gagnant "réfléchit" à monter une structure de football pour les jeunes. C’est fou ce que l’on peut faire quand même grâce à 15 matchs de foot.