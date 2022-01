PSG: pourquoi le dossier Ndombele piétine

A trois jours de la clôture du mercato d’hiver, les négociations entre le PSG et Tottenham pour le prêt du milieu de terrain Tanguy Ndombele n’avancent plus.

Les dossiers du Paris Saint-Germain sont décidément compliqués dans cette fin de mercato. Alors que les positions s’étaient rapprochées jeudi autour d’un prêt avec option d’achat entre le PSG et Tottenham pour Tanguy Ndombele, Paris temporise désormais. Pour mieux négocier dans les dernières heures du marché? C’est une possibilité à ne pas exclure.

Le club parisien n’a jamais caché qu’il serait difficile de faire venir le Français de 25 ans sans départ. Mais les perspectives des signatures de Dina Ebimbe à Leverkusen et des négociations de Layvin Kurzawa avec des clubs anglais avaient ouvert une possibilité.

L'AS Roma est venue aux renseignements pour Danilo

Paris voulait aussi faire un effort pour répondre à la demande de Mauricio Pochettino de faire venir Tanguy Ndombele. Sauf que Dina Ebimbe est désormais plus proche de rester et que les discussions pour Kurzawa n’aboutissent, pour l’instant, sur rien de concret. L’appel de la Roma pour Danilo ces derniers jours avaient aussi créé l’espoir d’une finalisation possible du dossier Ndombele. Mais dans cette fin de mercato qui s’annonce plus agité, rien n’est encore terminé. Et chaque jour peut révéler une fin différente.