PSG: Ramos va passer sa visite médicale ce mercredi

La visite médicale de Sergio Ramos est prévue ce mercredi à Paris. Le défenseur espagnol de 35 ans s’engagera dans la foulée pour deux ans avec le PSG.

C’est un monument que le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir cette semaine. Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, champion du monde et d’Europe avec l’Espagne, Sergio Ramos (35 ans) va passer sa visite médicale à Paris ce mercredi, et non pas mardi comme cela était initialement prévu. Le défenseur international s'engagera dans la foulée, pour une durée de deux ans, avec un PSG décidément très ambitieux sur le marché des transferts.

S’il retrouve son niveau après une saison ternie par les blessures, Sergio Ramos sera une recrue de choix pour la défense centrale parisienne, qui a très tôt touché ses limites la saison passée, aussi bien en nombre qu’en qualité. Derrière le duo Marquinhos-Kimpembe, seuls Abdou Diallo et Thilo Kehrer étaient susceptibles de suppléer les titulaires, sans compter le Portugais Danilo Pereira, dont ce n’est pas le poste, mais qui a déjà dépanné.

De nouvelles perspectives pour Pochettino

Avec Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain intègre au sein de ses rangs le meilleur défenseur central de la dernière décennie, un vrai patron, qui a collectionné les trophées et les distinctions, les records aussi, avec un palmarès quasiment inégalé. Ramos a tout gagné avec le Real Madrid (quatre Ligue des champions, cinq Ligas, deux Coupes du Roi, trois Supercoupes de l’UEFA...), et son autorité dans un vestiaire n’est plus à démontrer, tout comme sa capacité à marquer beaucoup de buts, notamment sur coup de pied arrêté.

Avec les arrivées bouclées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et bientôt Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a des allures de machine de guerre. Tous ces recrutements offrent en tout cas à Mauricio Pochettino de nouvelles perspectives en vue de la saison prochaine, qu’il peut d'ores et déjà préparer sereinement, avec à l'esprit que le groupe qu'il vient de récupérer sera bientôt très sérieusement étoffé. Sergio Ramos ne devrait d’ailleurs pas tarder à prendre le chemin des terrains d’entraînement pour faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers.