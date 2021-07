PSG: Hakimi récupère l'ancien numéro de Thiago Silva

Deuxième recrue estivale du PSG, Achraf Hakimi portera le numéro 2. Celui-ci n'avait pas été attribué depuis le départ de Thiago Silva en août 2020.

Achraf Hakimi change de maillot, mais pas de numéro. Comme à l'Inter, l'international marocain portera le 2 avec le Paris Saint-Germain, qu'il a officiellement rejoint mardi en signant un contrat jusqu'en juin 2026. La deuxième recrue estivale du club (après Georginio Wijnaldum) s'empare ainsi du flocage que Thiago Silva a endossé de 2012 à 2020. Depuis son départ, personne ne l'avait récupéré.

"Un défenseur avec l'âme d'un attaquant"

Recruté pour environ 60 millions d'euros, Achraf Hakimi s'est confié sur son style de jeu dans sa première interview en tant que Parisien. "Je suis un défenseur, avec l'âme d'un attaquant! J'aime apporter ma pierre à l'édifice offensif, être dans l'attaque et je pense qu'ici il y a de grands joueurs qui peuvent m'aider sur cet aspect", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé au site officiel du PSG.

"En défense, je peux jouer à 3, 5, 4, 2. Tout ce dont l'entraîneur a besoin. Je suis à sa disposition et à celle de l'équipe", a aussi affirmé Achraf Hakimi, révelant au passage avoir discuté avec Mauricio Pochettino pour en savoir plus sur ce qui lui serait demandé. "J'ai parlé un peu avec le coach de l'idée, de ce qu'il attend de moi et de ce qu'il pense de moi pour l'équipe et la vérité c'est que c'était une conversation agréable", a-t-il assuré.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, s'est félicité de la "signature d'un joueur de cette envergure". Il a également déclaré: "Achraf n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football, et c'est le standard que nous nous fixons au club".