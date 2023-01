PSG: Rivaldo pense à un départ de Neymar en fin de saison

Rivaldo, champion du monde avec le Brésil en 2002, ne voit pas Neymar quitter le PSG cet hiver mais verrait bien la porte s’ouvrir l’été prochaine pour l’attaquant brésilien.

De nouvelles rumeurs d’un départ de Neymar (30 ans) du PSG ont fleuri ces dernières semaines. L’attaquant, sous contrat jusqu’en 2025, n’a laissé filtrer aucune intention de quitter le club et s’est même projeté sur les six prochains mois avec la Ligue des champions érigée en objectif, lors de ses vœux.

"Je vais passer la fin de l'année ici à m'entraîner pour poursuivre mes objectifs avec le PSG, la Ligue des champions et le championnat de France, de toute façon nous poursuivrons tous ces objectifs", a-t-il lancé le 1er janvier dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Pour Rivaldo, ancien international brésilien sacré champion du monde en 2022, la question d’un départ pourrait toutefois ressurgir l’été prochain.

"Il pourrait enfin évoluer en Premier League"

"Honnêtement, je ne pense pas que cela arrivera tout de suite, mais en fin de saison, le PSG pourrait être intéressé à vendre le joueur pour récupérer une partie de l'investissement en même temps que la star brésilienne pourrait enfin évoluer en Premier League, a confié ce dernier dans sa chronique au site de paris Betfair. Dans ce scénario, je pense que Manchester City serait le club parfait pour lui car cela lui donnerait de meilleures chances de succès et il jouerait dans une équipe très offensive qui joue un excellent football sous la direction de son ancien manager Pep Guardiola."

Selon certains échos de la presse anglaise, l’ancienne idole du FC Barcelone intéresserait Manchester City donc mais aussi Newcastle et ses richissimes propriétaires saoudiens qui auraient la surface financière pour régler l’imposant salaire du Brésilien. Il faudrait aussi aligner une grosse somme pour racheter les dernières années du contrat de Neymar. Un éventuel transfert ne se négocierait pas en dessous des 100 millions d’euros pour le joueur qui détient la palme du transfert le plus cher de l’histoire (222 millions d’euros en 2017). Tout ceci n’est qu’au stade des rumeurs.



Parfois décrié à Paris, notamment après avoir voulu quitter le club en 2019, l’ancien joueur de Santos signe une grosse saison (15 buts en 22 matchs) même s’il signe une reprise plus laborieuse depuis la Coupe du monde entre sa cheville douloureuse et son expulsion contre Strasbourg.