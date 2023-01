PSG: les bonnes résolutions de Neymar pour la Ligue des champions

Le Brésilien du club de la capitale a adressé ses vœux pour la nouvelle année et partagé ses ambitions pour le PSG. Elles sont élevées.

Suspendu après son exclusion contre Strasbourg (2-1) mercredi, Neymar n’a pas voyagé avec le PSG dans le cadre du déplacement à Lens ce dimanche, pour la 17e journée de Ligue 1. Le n°10 de la Seleçao a passé les fêtes de fin d’année à Paris, concentré sur ce qui l’attend prochainement avec le PSG, notamment le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (match aller au Parc des Princes le 14 février).

"Nous poursuivrons tous ces objectifs"

"Je vais passer la fin de l'année ici à m'entraîner pour poursuivre mes objectifs avec le PSG, la Ligue des champions et le championnat de France, de toute façon nous poursuivrons tous ces objectifs", a-t-il assuré à ses nombreux fans à travers le monde dans une vidéo tournée puis publiée depuis son domicile en région parisienne.

"Et à tous ceux d'entre vous qui ont suivi tout ce qui s'est passé dans mon année 2022 qui touche à sa fin, j'espère que vous pourrez atteindre vos objectifs et vos rêves, en gardant toujours la foi. Bonne année 2023 à vous tous, que Dieu vous bénisse et vous protège", a-t-il ajouté.

L’échec du Brésil en Coupe du monde n’a semble-t-il pas entamé la motivation de Neymar à bien figurer avec le PSG cette saison, et ce même si le Mondial constituait un objectif prioritaire pour lui. Il s’était d’ailleurs préparé de fort belle manière, réalisant un début de saison canon avec le Paris Saint-Germain (15 buts et 13 passes décisives en 21 matches, toutes compétitions confondues).