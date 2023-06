Mercato: Rafa Benitez arrive au Celta Vigo, sous l'égide de Luis Campos

Rafael Benitez va devenir l'entraîneur du Celta Vigo lors des trois prochaines saisons. Le club espagnol, où Luis Campos officie comme directeur sportif, a annoncé avoir un accord de principe avec le coach espagnol, sans poste depuis un an et demi.

Benitez va faire son retour en Liga, sept ans après son passage sur le banc du Real Madrid. A 63 ans, il a presque tout gagné : une Ligue des champions, une Europa League, une coupe de l'UEFA, deux Ligas, une FA Cup, un Mondial des clubs, une Coupe d'Italie...

Des expériences médiocres depuis 13 ans

Mais depuis plusieurs saisons, l'ancien coach de Valence et Liverpool, où il a connu ses plus belles heures, est moins désiré. Depuis son départ des Reds en 2010, il a enchaîné les expériences assez courtes et peu marquantes à l'Inter Milan, Chelsea, Naples, au Real Madrid, à Newcastle et à Everton, en plus d'une expérience en Chine.

Au Celta Vigo, où Luis Campos officie comme directeur sportif en plus de ses responsabilités au Paris Saint-Germain, Benitez aura une tâche toutefois différente, loin du haut de tableau. Le club a terminé 13e de Liga cette saison et lutte régulièrement pour le maintien.