Real Madrid: Allegri en pole pour remplacer Zidane

Un changement s'annonce du côté du Real Madrid. Selon la presse espagnole, Zinédine Zidane a confirmé ce mercredi son départ aux joueurs, à l'issue de la saison. Massimiliano Allegri est en pole pour lui succéder.

L'aventure entre Zinédine Zidane et le Real Madrid semble à nouveau terminée. Selon plusieurs médias espagnols, l'entraîneur français a annoncé son départ aux joueurs, mercredi, et devrait rencontrer son président Florentino Perez ce jeudi. Selon Marca, la nouvelle devrait être prochainement officialisée à un an de la fin du contrat de Zidane, qui a cédé sa couronne de champion d'Espagne à l'Atlético de Madrid.

Un nom se détache déjà pour lui succéder. Selon As, Massimiliano Allegri est en effet devenu le grand favori pour prendre place sur le banc de touche madrilène.

Raul reste un plan B

Sans club depuis son départ de la Juventus en 2019, où il a gagné à cinq reprises le championnat italien, Allegri aurait été choisi par les dirigeants madrilènes. Il était convoité ces derniers jours pour un retour en Italie, notamment du côté de l'Inter Milan où le départ d'Antonio Conte a été officialisé mercredi.

Mais As rapporte que Massimiliano Allegri a refusé les approches des clubs italiens pour pouvoir signer au Real Madrid. Ces dernières semaines, la presse espagnole spéculait déjà sur le nom du remplaçant de Zidane, et avançait notamment l'option interne Raul, sur le banc du Castilla. Le Real Madrid attendait de connaitre la décision de Zidane avant de commencer à négocier avec son potentiel remplaçant.

L'ancien technicien bianconeri aimerait réaliser une transition en douceur. Son staff technique qu'il emmènera avec lui à Madrid serait réduit, avec trois ou quatre collaborateurs. Raul reste un plan B si les négociations avec Allegri n'aboutissent pas.