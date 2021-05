Zidane, ça sent la fin au Real Madrid...

Après une saison en demi-teinte, Zinedine Zidane est proche de quitter ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid. Des doutes planaient depuis de longs mois autour de l'avenir de l'ancien international français.

Après le dernier match du Real Madrid et la perte du titre en Liga, Zinedine Zidane avait refusé de trancher à propos de son avenir. Le technicien français voulait prendre quelques jours et voir son président Florentino Perez. "Le plus important, ce n'est pas moi. C'est ce qu'on fait les joueurs toute la saison", avait-il simplement lâché. Cette fois la situation est claire: il va quitter ses fonctions d'entraîneur des Merengue.

Il n'a pas encore vu Perez

Il n'y avait guère de doutes à propos de l'avenir de Zizou et RMC Sport l'avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines. Depuis de longs mois, son départ était évoqué par la presse espagnole: tantôt sous forme de licenciement en raison de la déception en Ligue des champions (élimination par Chelsea en demi-finale, après un parcours pas toujours évident), tantôt sous forme de démission. Cette fois, ça sent clairement la fin.

Le départ de Zinedine Zidane sera officialisé d'ici la fin de semaine par le club madrilène. As avance que l'ancien international tricolore aurait annoncé sa décision à ses dirigeants et à ses joueurs. Selon nos informations, il n'a pas vu son président Florentino Perez ce mercredi et devrait le rencontrer ce jeudi.