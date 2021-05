Real Madrid: Benzema dit non à un retour à l’OL

Karim Benzema n’envisage pas de revenir à Lyon cet été. L’attaquant du Real Madrid l’a confié dans une interview à L’Equipe en rappelant ses grosses ambitions avec le géant espagnol, en décalage avec celles de son club formateur.

Karim Benzema ne revêtira pas le maillot de l’OL, douze ans après son départ, cet été. La star du Real Madrid a écarté cette possibilité dans une longue interview à L’Equipe, consacrée principalement à son grand retour en équipe de France, ce lundi, mais pas seulement, donc. Le joueur de 33 ans est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real et n’imagine pas quitter le club espagnol dans un avenir immédiat.

"Vu là où je joue aujourd'hui, et là où je place mes objectifs... À Lyon, j'aimerais que ce que j'ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l'instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c'est différent", a-t-il confié au sujet d’une éventuelle signature, cet été.

Benzema reste très attentif aux performances lyonnaises et la non-qualification en Ligue des champions ne lui a d’ailleurs pas échappé. En s’inclinant face à Nice (2-3) dimanche, Lyon a laissé passer l’occasion de monter sur le podium. Le club manquera la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive et devra se contenter de la Ligue Europa. Karim Benzema a suivi le parcours du club, où il a encore des contacts très fréquents et haut placés.

"Bien sûr, je regarde leurs matches dès que je peux, quand je ne joue pas en même temps, confie-t-il. Parfois j'ai Bernard Lacombe au téléphone ou le président Jean-Michel Aulas par message. Toute ma famille et mes amis sont ici. Ils ont fait une bonne saison mais ils ont perdu trop de points contre des petites équipes et dans des moments clés. C'est à ces moments-là que leur non-qualification pour la Ligue des champions s'est jouée. Je suis déçu pour eux. J'espère qu'ils iront gagner la Ligue Europa."