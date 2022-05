Real Madrid: "Faire le coup de Mbappé? Non, pas moi", le petit tacle glissé par Modric

Luka Modric a glissé un petit tacle à Kylian Mbappé dans une interview à Marca, alors qu'il était question des discussions avec le Real Madrid, son club, pour une prolongation.

Luka Modric aurait pu jouer avec Kylian Mbappé sous les couleurs du Real la saison, peut-être le pensait-il d’ailleurs - bien qu'il soutienne le contraire - mais ce ne sera pas le cas, finalement. Surtout que le milieu de terrain croate de 36 ans, redevenu indispensable au sein d’un trio inoxydable, n’a pas vraiment l’intention de jouer pour le PSG ni même de quitter la Maison blanche.

Focus sur la finale

"Non, le club et moi sommes en train de discuter, mais nous avons une bonne relation, a-t-il assuré à Marca, alors que les parties discutent pour une prolongation. Faire le coup de Mbappé? Pas moi. Je ne le ferai pas, c'est sûr. Mais que le club le fasse pour moi (rires). Non, je plaisante. Nous avons beaucoup de confiance entre nous, nous nous entendons très bien et il se passera ce qui doit se passer. Mais maintenant, c'est la finale et c'est le plus important. Je ne veux pas penser à autre chose."

Quatre jours après l’officialisation de la décision de Mbappé de rester à Paris, le cas du champion du monde français, considéré comme un traître en Espagne, alimente toujours autant les conversations au sein de l’environnement madrilène. Que ce soit dans les talk-shows, dans la presse, particulièrement véhémentes, et même entre les joueurs, le nom du prodige de Bondy est sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes alors qu'approche la finale de la Ligue des champions face à Liverpool.

C'était le scénario redouté par les dirigeants madrilènes, qui souhaitaient à tout prix se préserver d'un tel retentissement pour ne pas polluer l'esprit de l'équipe en vue de la finale qui les attend face à Liverpool. Le 28 mai dira si, de Benzema à Modric, les quadruples vainqueurs de la C1 ont su faire le vide et évacuer la frustration pour soulever une nouvelle coupe aux grandes oreilles