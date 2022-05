Mercato: le PSG pourrait se séparer de Neymar cet été

Selon L'Equipe, le PSG pourrait vendre Neymar cet été, en cas d'offre intéressante pour le Brésilien. Le quotidien sportif indique que Kylian Mbappé ne s'opposerait pas à son départ. Reste que l'ancien Barcelonais, lui, n'aurait pas l'intention de faire ses bagages.

Il y a quelques semaines encore, le scénario semblait écrit: Kylian Mbappé devait quitter le PSG, et le club de la capitale devait se "contenter", en plus de Lionel Messi, de Neymar, prolongé l'an dernier jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option. Mais à Paris, plus qu'ailleurs, tout va très vite.

Alors que Mbappé vient de rempiler pour trois saisons, L'Equipe indique ce mardi soir que c'est finalement Neymar qui pourrait s'en aller cet été. Ou plus exactement, que le club champion de France ne serait pas opposé à son départ, en cas d'offre intéressante.

Mbappé ne "trouverait rien à redire" à son départ, mais...

Relativement décevant cette saison, le Brésilien de 30 ans n'est clairement plus la star offensive de Paris, ce statut revenant désormais à l'attaquant français. L'Equipe précise d'ailleurs que Mbappé, "plus distant" avec son coéquipier depuis quelques mois, ne "trouverait rien à redire" en cas de départ du Ney cet été, et qu'il l'aurait fait comprendre à la direction.

Kylian Mbappé et Neymar avec le PSG en avril 2022 © Icon Sport

Deux énormes obstacles se présentent toutefois. Le premier: Neymar, qui a encore trois ans de contrat, n'aurait lui pas du tout l'intention de partir d'après le quotidien. Le deuxième: difficile de trouver un potentiel acheteur. L'ancienne pépite de Santos touche l'un des plus gros salaires du foot mondial (4 millions d'euros brut par mois), auquel il faudrait probablement ajouter une confortable indemnité de transfert. Autant dire que seule une poignée de gros clubs européens pourraient se permettre une folie. Mais aucun ne semble intéressé, aujourd'hui, par un joueur aussi peu fiable.