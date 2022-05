PSG: le patron de la Serie A dénonce la prolongation de Mbappé

Au cours d'un entretien à la radio italienne, Luigi De Siervo, le directeur exécutif de la Serie A, a profité du sacre de l'AC Milan pour dénoncer la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG n'a pas été appréciée par tout le monde en Europe. Après la prise de position de la Liga et de son patron Javier Tebas, c'est au tour de Luigi De Siervo, le directeur exécutif de la Serie A, de fustiger le dénouement du dossier.

Luigi De Siervo vante le modèle de l'AC Milan

Luigi De Siervo a profité du sacre en championnat de l'AC Milan pour se payer le PSG. "Félicitations à l'AC Milan, le succès vient de la capacité à tenir les comptes en ordre et à gérer une place en se donnant des règles normales. Ce qui n'est pas bon, c'est ce qui s'est passé à Paris avec Mbappé", a taclé le dirigeant au cours d'un entretien à la radio italienne.

"Si le football continue d'avoir des propriétaires qui ont un pouvoir d'achat illimité et qui sont prêts à faire des choses folles, il deviendra un football insoutenable conduit uniquement par la logique de celui qui a le plus d'argent à dépenser, a ajouté Luigi De Siervo. Le modèle sain est celui que Milan a su construire avec ses dirigeants, sa croissance et ses investissements raisonnés."

Quelques heures après l'annonce de la prolongation de Mbappé, la Liga annonçait porter plainte contre le PSG pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. En fin de contrat, l'international français a préféré poursuivre son aventure en Ligue 1 pour trois ans, au sein du club de la capitale, plutôt que de rejoindre libre le Real Madrid.