Real Madrid: Modric n'avait "aucune attente" pour Mbappé

Dans un entretien à Marca, Luka Modric est revenu sur le choix de Kylian Mbappé, qui a décidé de prolonger au PSG et de ne pas rejoindre le Real Madrid. Le milieu de terrain croate n'est pas inquiet pour l'avenir du club, qui "continuera à être au sommet".

Le Real Madrid veut passer à autre chose. Samedi dernier, à une semaine de la finale de Ligue des champions entre le club madrilène et Liverpool, Kylian Mbappé a annoncé sa prolongation au PSG pour trois saisons, mettant fin au suspense d'un possible départ en direction du club merengue. Joueur emblématique de l'équipe de Carlo Ancelotti, Luka Modric n'est pas déçu;

Interrogé par Marca, Luka Modric ne s'est pas dit surpris par ce choix. "Nous ne savions rien. Il n'y avait aucune attente. On en a beaucoup parlé, pendant un an, mais nous ne savions rien, si cela allait se produire ou non, et c'est pourquoi nous devons clore ce sujet et ne plus en parler, a estimé le milieu croate. Nous avons la finale de la Ligue des champions, qui est la chose la plus importante de toutes."

"Le Real Madrid continuera à être au sommet"

Si Luka Modric fait partie des joueurs qui n'ont pas hésité à afficher leur amour pour le Real Madrid et leur fierté de porter ce maillot le week-end dernier, le Ballon d'or 2018 n'est pas inquiet pour l'avenir. "Le Real Madrid continuera à être au sommet, au-dessus de n'importe quel joueur, au-dessus de tout, et il n'y a plus besoin d'y penser. Je pense que nous avons une très bonne équipe, beaucoup de joueurs qui peuvent grandir beaucoup, qui ont fait une grande saison et peut-être que nous pouvons valoriser ce que nous avons ici, a avancé Modric. Des joueurs dont certains deviendront peut-être de grandes stars à l'avenir"



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Luka Modric devrait être prolongé pour une saison, avec une année en option. De quoi encore encadrer les jeunes de l'effectif. "Nous avons Camavinga et Valverde, qui sont jeunes, qui ont très bien travaillé cette saison, et pas seulement cette saison, mais aussi les saisons précédentes, a vanté Luka Modric sur ses partenaires au milieu, en citant aussi Vinicius et Rodrygo en attaque. Et nous avons gagné la Supercoupe, et nous avons gagné le championnat d'une très bonne manière, et c'est pourquoi nous devons apprécier ce que cette équipe a fait et je pense qu'elle peut continuer à grandir".

Arrivé au Real Madrid en 2012, Luka Modric pourrait décrocher samedi sa cinquième Ligue des champions, à 36 ans, lui qui a déjà connu un troisième sacre en Liga ces dernières semaines. Toujours à un très bon niveau cette saison - "parce qu'au Real Madrid, il faut être à un très haut niveau" -, Luka Modric aimerait "terminer sa carrière" au club. "Mais je ne pense pas beaucoup à l'avenir, je me concentre sur le présent", a lâché le cadre madrilène.