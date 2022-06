Real: Marcelo en larmes lors de ses adieux à Bernabeu

Le Real Madrid a organisé une cérémonie pour les adieux de Marcelo, ce lundi à Bernabeu. Le défenseur brésilien de 34 ans est apparu extrêmement ému au moment de dire au revoir à un club dont il a porté le maillot durant seize ans. Et dont il est devenu le joueur le plus titré.

Le gamin de Fluminense a débarqué en Espagne sur la pointe des pieds, dans le froid du mois de janvier 2007, après avoir traversé l’Atlantique. Et il repart en légende quinze ans plus tard. Marcelo a fait ses adieux au Real Madrid ce lundi lors d’une cérémonie organisée à Bernabeu. A 34 ans, le Brésilien s’en va en étant le joueur le plus titré de l’histoire du club merengue (25). "Madrid sera toujours ta maison. Tu seras toujours l’un des nôtres. Tu es une légende", lui a lancé le président Florentino Perez.

Au moment de prendre la parole, le taulier de la Seleçao (58 sélections, 6 buts) a fondu en larmes devant l’assistance. "Merci à mes coéquipiers, aux entraîneurs, mais surtout aux employés du club, ceux qui travaillent dans l’ombre en coulisses, a-t-il lancé entre deux sanglots. Je tiens à remercier ma femme, elle a toujours été à mes côtés depuis que j’ai commencé à jouer au football (…) Quand j’ai quitté le Brésil, j’avais en tête de jouer la Ligue des champions et aujourd’hui, je pars en étant le joueur avec le plus de titres dans l’histoire du plus grand club du monde."

"Je vais continuer à jouer"

Marcelo en a également profité pour rendre hommage à Raul, l’ancien attaquant du Real (présent dans la salle), qui l’a pris sous son aile lors de ses débuts au sein de la Maison Blanche: "Je vais dire quelque chose que je n’ai jamais dit. Je veux remercier Raul, qui est assis là. Tu m’as beaucoup aidé quand je suis arrivé et quand mon fils Enzo est né. Tu as été aux petits soins avec ma famille. Je ne l’oublierai jamais. J’ai toujours voulu suivre ton exemple."

Le natif de Rio de Janeiro a ensuite enchaîné les photos, sur la pelouse ou entouré de tous ses trophées. Avant de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. "J’ai décidé de soigner ma sortie, en regardant tout le monde en face. Je ne voulais pas continuer encore un an ou deux par pitié, a expliqué le latéral gauche, qui n’a joué que 17 matchs cette saison (toutes compétitions confondues)." Interrogé sur son avenir, Marcelo a laissé entendre qu’il ne raccrochait pas forcément les crampons. "Je vais continuer à jouer. Je pense que je peux continuer", a-t-il répondu, tout en balayant l’hypothèse de prendre place sur un banc: "Je ne me vois pas entraîneur. Je n’ai jamais compris grand-chose au 4-3-3 ou au 5-3-2".