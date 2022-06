Mercato: Tchouameni dans le top 5 des joueurs français les plus chers avec son transfert au Real Madrid

Avec son transfert à 100 millions d'euros (bonus compris) de l'AS Monaco vers le Real Madrid, Aurelien Tchouameni intègre le top 5 des joueurs français les plus chers de l'histoire.

Il se place entre Paul Pogba et Lucas Hernandez. À 22 ans, Aurélien Tchouameni intègre le top 5 des transferts de joueurs français les plus onéreux de l'histoire du football. Le milieu de terrain s'est engagé pour six ans au Real Madrid, dans le cadre d'une opération qui se chiffre à 100 millions d'euros. L'AS Monaco a négocié 80 millions d'euros garantis, mais aussi 20 en bonus. Le club espagnol devra en outre s'acquitter d'une taxe locale à 19% relative aux transactions conclues en lien avec des paradis fiscaux (la Principauté est considérée comme telle par l'Espagne).

Le classement des dix transferts de joueurs français les plus chers est dominé par Kylian Mbappé, recruté en 2018 par le Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Ousmane Dembélé est deuxième avec son départ à 140 millions vers le FC Barcelone en 2017. Antoine Griezmann complète le podium. Le Barça, encore, l'avait débauché de l'Atlético de Madrid à l'été 2019 en activant une clause libératoire à 120 millions d'euros.

Paul Pogba, 4e, avait été transféré de la Juventus à Manchester United pour 105 millions d'euros. Lucas Hernandez, 6e, était allé au Bayern Munich en 2019 pour 80 millions. Grâce à Aurélien Tchouameni, et parce que Thomas Lemar et Anthony Martial ont été respectivement cédés pour 72 et 80 millions d'euros, l'AS Monaco figure quatre fois, en tant que club vendeur, dans ce top 10.

Le top 10 des transferts de joueurs français:

(chiffres officiels ou estimations Transfemarkt, bonus compris)

1. Kylian Mbappé - Monaco vers PSG (2018) - 180 M€

2. Ousmane Dembélé - Dortmund vers Barcelone (2017) - 140 M€

3. Antoine Griezmann - Atlético vers Barcelone (2019) - 120 M€

4. Paul Pogba - Juventus vers Manchester United (2016) - 105 M€

5. Aurélien Tchouameni - Monaco vers Real Madrid (2022) - 100 M€

6. Lucas Hernandez - Atlético vers Bayern (2019) - 80 M€

7. Anthony Martial - Monaco vers Manchester United (2015) - 80 M€

8. Zinédine Zidane - Juventus vers Real (2001) - 77,5 M€

9. Thomas Lemar - Monaco vers Atlético (2018) - 72 M€

10. Tanguy Ndombélé - OL vers Tottenham (2019) - 60 M€