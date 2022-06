Mercato: le Real ne serait pas opposé à une vente de Mendy cet été

A en croire le quotidien AS, le Real Madrid envisagerait de se séparer de Ferland Mendy en cas de belle offre cet été. L'ancien Lyonnais pourrait faire les frais de l'arrivée d'Antonio Rüdiger et du possible replacement de David Alaba sur le côté gauche.

Pour Ferland Mendy, cette saison a été celle de la confirmation. Et de la passation de pouvoir avec Marcelo. En concurrence avec le Brésilien lors de ses deux premières années à Madrid, le Français (27 ans) a profité du déclin de son rival pour gagner en confiance et s’installer durablement dans le onze de départ de Carlo Ancelotti. Cette impression s’est confirmée lors du sprint final. Dans les rendez-vous les plus tendus, Mendy a systématiquement été préféré à Marcelo. Comme lors de la demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City. Et comme en finale contre Liverpool.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Au fil des matchs, l'ex-Havrais a pris de l’assurance et a su corriger certaines lacunes en apprenant notamment à mieux gérer la pression. Visiblement pas assez pour ses dirigeants. Car selon les informations du journal madrilène AS, le voir partir cet été est loin d’être une hypothèse farfelue. Au Real, on pense que son temps de jeu risque de se réduire avec la signature d’Antonio Rüdiger, parti libre de Chelsea. L’Allemand devrait être associé dans l’axe de la défense à Eder Militão, ce qui déplacerait David Alaba sur le côté gauche.

Alaba pourrait prendre sa place à gauche

Un poste que l’ancien joueur du Bayern connaît parfaitement, même s’il était surtout aligné en charnière centrale lors de ses derniers mois à Munich. Et c’est bien dans l’axe qu’il a évolué toute la saison dernière en Liga. A en croire AS, Mendy pourrait pourtant être la victime de cet effet domino provoqué par le recrutement de Rüdiger. Dans cette situation, une belle offre pour l’international français (7 sélections) serait susceptible de faire réfléchir les dirigeants madrilènes.

En cas de vente de Mendy, le Real pourrait faire revenir Fran Garcia (22 ans), un ancien de la Castilla cédé au Rayo Vallecano l’été dernier, ou faire confiance dans un rôle de doublure d’Alaba au jeune Miguel Gutiérrez (20 ans), lui aussi issu du centre de formation merengue et apparu à trois reprises cette saison en championnat. Une chose est sûre, Mendy, acheté 48 millions d'euros à l'OL, ne partira pas à n'importe quel prix. Et pour le moment, aucun club ne s'est clairement positionné sur ce dossier.