Reims: le nom d'Oscar Garcia évoqué au Barça pour remplacer Koeman

Selon les informations de RMC Sport, le nom d’Oscar Garcia, entraîneur de Reims, serait sorti lors d’une réunion de la direction du FC Barcelone pour évoquer une possible succession de Ronald Koeman.

Oscar Garcia sur les tablettes du Barça ? Selon nos informations, le nom de l’entraîneur de Reims a été cité lors d’une réunion du bord barcelonais, alors qu’il évoquait une possible succession de Ronald Koeman. La direction du FC Barcelone s’était réunie avec l’entraîneur vendredi soir en fin de match dans l’avion pour discuter du futur du Néerlandais après le match nul 0-0, face à Cadiz. A la recherche d’un potentiel nouvel entraîneur en cas d’échecs répétés, Oscar Garcia serait donc sur la liste du Barça.

Un retour au Barça, 10 ans après

Un retour à la maison pour l’entraîneur, qui a passé 18 ans au sein du FC Barcelone, passant d’abord sept ans à la Masia, avant trois saisons dans l’équipe réserve et cinq avec l’équipe première. Lui qui se revendique comme un entraîneur Cruyffista était d’ailleurs revenu au Barça pour entraîner l’équipe U19 entre 2009 et 2012. Un poste qu’il cumule avec celui d’entraîneur adjoint de Johan Cruyff à la tête de la sélection de Catalogne. Lors de la saison 2010/11, il avait remporté le triplé : la Liga, la Copa del Rey et la Champions Cup, un exploit sans précédent dans l'histoire du club.

N’ayant pas réitéré cet exploit, il avait quitté la Catalogne pour Tel Aviv, puis Brighton, Watford, Salzbourg, Saint-Etienne, l’Olympiacos et le Celta Vigo. Des passages éclairs dans chaque club qui se sont souvent soldés par des échecs. Toujours apprécié du côté du Barça, il avait longtemps été pressenti pour reprendre le Barça B sous la direction de Bartomeu, alors que l’équipe était à la peine. Une cote qu’il semble toujours garder dans les couloirs du Camp Nou, alors que le départ de Koeman semble de plus en plus proche.