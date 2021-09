Barça: Koeman devrait être maintenu malgré le nul à Cadix

Le Barça enchaîne les déceptions avec un nouveau résultat nul ce jeudi à Cadix (0-0) en Liga. Sous très grosse pression, Ronald Koeman devrait tout de même être présent sur le banc catalan dimanche face à Levante a indiqué un dirigeant blaugrana après la rencontre.

Saison galère confirmée pour le Barça. Une situation économique périlleuse, de très fortes tensions internes entre le président Joan Laporta et l’entraîneur Ronald Koeman, des résultats en chute et un jeu pratiqué bien loin des standards catalans, la liste des zones d’ombres sont en abondance en ce début d’exercice. La rencontre du soir n’a fait que confirmer ce triste tableau. En déplacement à Cadix, le Barça a concédé un nouveau match nul (0-0) quelques jours après celui arraché dans les dernières minutes au Camp Nou contre Grenade (1-1). Barcelone pointe à la 8e place de la Liga à 7 points du Real Madrid, mais avec un match en moins.

Un résultat en terre andalouse qui sonne presque comme un soulagement pour les Catalans tant ils ont souffert en fin de rencontre. Après une heure de légère domination, le Barça, sans grandes idées, a été réduit à 10 après l’expulsion de Frenkie de Jong qui a écopé de deux cartons jaunes en cinq minutes (65e). Marc-André ter Stegen, élu homme du match, a alors maintenu le point du match nul, alors que Memphis Depay manquait la balle de match dans le temps additionnel, bien servi par Gerard Piqué en position de meneur de jeu.

"Koeman a notre soutien"

Un nouvel échec et une prestation inquiétante qui ne devraient toutefois pas encore coûter la place de Ronald Koeman. Ramon Planes, secrétaire technique du Barça, s’est présenté devant la presse pour assurer la communication de crise et soutenir l’entraîneur néerlandais… au moins jusqu’à dimanche. "Koeman a notre soutien, a-t-il assuré. Il y a un autre match dimanche (face à Levante, 16h15) et nous sommes avec lui. Il est notre entraîneur. Nous sommes dans un nouveau cycle et nous avons des joueurs avec beaucoup d'avenir et beaucoup de qualité. Ils sont l'avenir du club."

En conférence de presse, Ronald Koeman avait lui rapidement évacué la question de son avenir : "Je ne parle pas de ma situation personnelle. (…) Je suis mécontent car nous avons eu quatre ou cinq occasions claires de buts." Satisfait par ailleurs du comportement de son équipe, Ronald Koeman devrait être encore sur le banc du Camp Nou dimanche. Jusqu’à quand ?