Rennes: Doku, Traoré, un gardien... Les dossiers chauds du mercato breton

La saison terminée à la quatrième place en Ligue 1 et de nouveau qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais peut se projeter sur le prochain exercice avec ambition. Le mercato sera actif avec plusieurs points chauds et des profils de joueurs recherchés différents des années précédentes.

Des départs déjà actés

Parmi les départs déjà actés, les prêtés de janvier Karl Toko Ekambi et Djed Spence retournent à Lyon et Tottenham. Ce devrait être la même issue pour le Gallois Joe Rodon, également prêté par les Spurs. Si Bruno Genesio et Florian Maurice ont salué fortement l'état d'esprit et l'implication du défenseur central tout le long de la saison et que le principal intéressé s'est plu à Rennes, l'option d'achat à hauteur de 20 millions d'euros est trop élevée pour être activée. Le club peut-il essayer de la faire baisser? Ce n'est pas la tendance. Avec Omari, Theate, Wooh et Belocian, le club s'interroge sur la venue d'un cinquième joueur à ce poste. Les Rennais suivent malgré tout de près le défenseur de Fulham Tosin Adarabioyo.

Les joueurs prêtés eux comme Serhou Guirassy et Loic Badé ne rentreront pas en Bretagne puisque Stuttgart a levé l'option d'achat pour l'attaquant et Seville s'apprête à le faire pour Badé, rapportant au moins 25 millions d'euros au club.

Hamari Traoré, décision cette semaine

En fin de contrat, le capitaine rennais Hamari Traoré devrait prendre sa décision d'ici la fin de semaine et décider s'il accepte la dernière offre de prolongation du club rennais. Au club depuis 2017, le plus ancien avec Benjamin Bourigeaud, Traoré a déclaré son amour au club après la victoire à Brest samedi. Mais à 31 ans, il devra, s'il reste, laisser aussi de la place au jeune Lorenz Assignon, "un potentiel incroyable qu'on a envie de voir évoluer" d'après Florian Maurice.

>>> Le mercato en direct

Pas d'enveloppe mercato précise mais des capacités d'investissement importantes

Le Stade Rennais aura comme la saison dernière les moyens d'investir sur le marché des transferts. La saison passée, il a acheté pour plus de 80 millions d'euros de joueurs mais en vendant pour près de 100 millions auquel se rajouteront les options d'achat de Guirassy et Badé. Si il n'y a pas de montant précis donné par le propriétaire François Pinault, les fonds sont solides. Rennes n'aura pas forcément besoin de vendre pour acheter.

Des joueurs aguerris recherchés et non des jeunes talents en priorité

C'est sans doute le gros changement à venir pour le prochain mercato. Le Stade Rennais veut recruter des joueurs aguerris avec plus de vécu au haut niveau comme l'a souhaité à plusieurs reprises Bruno Genesio ces derniers mois, et moins de jeunes à fort potentiel mais sans expérience. "Je ne ferai pas de joueurs de 18 ans, c'est sûr, tranche Florian Maurice. J'irai vers plus d’expérience mais ça ne veut pas dire des joueurs de 30 ans". Le portrait robot est établi avec des joueurs matures ayant déjà 100 ou 150 matchs de L1 ou à l'étranger avec si possible une expérience européenne. Cela n'empêchera pas le club de saisir des opportunités. Au milieu de terrain, le Lorientais Enzo Le Fée - 23 ans mais déjà trois saisons pleine en Ligue 1 - qui va quitter son club formateur est apprécié de longue date. Rennes pourrait tenter de le convaincre pour lui faire passer un palier.

Un gardien N.1 bis recherché

Le turc Dogan Alemdar, numéro 2 dans la hiérarchie, va être prêté la saison prochaine. Le club rennais veut que le portier de 20 ans joue une saison complète pour mieux évaluer son niveau. Il faut donc recruter une doublure à Steve Mandanda sous contrat encore pendant un an. A 38 ans, l'ancien Marseillais auteur d'une saison pleine compte bien honorer son année de contrat. Le club rennais cherche toutefois une doublure d'envergure un "numéro 1 bis" titulaire dans son club qui accepterait de faire le relais.

Pour Doku ou Majer, il faudra payer très cher

Côté départ, le latéral gauche Adrien Truffert actuellement blessé a des prétendants et pourrait partir. Rennes s'attend aussi à être attaqué sur plusieurs de ses hommes forts. Le premier d'entre-eux: Jérémy Doku. Trois ans après son arrivée, le Belge a enfin démontré tout son potentiel. A deux ans de la fin de son contrat, Rennes va devoir soit le prolonger, soit le vendre. Doku a des prétendants notamment en Angleterre, sans doute les seuls à pouvoir se l'offrir car Maurice prévient, pour l'avoir ce sera très cher. "J'ai vu des chiffres passer dernièrement (on parle de 40 à 50 millions d'euros). C'est une somme importante mais je pense qu'il vaut beaucoup plus que ça", glisse-t-il. Après l'avoir acheté 25 millions, Rennes peut déjà imaginer une grosse plus-value.

Le club rennais sera aussi intraitable avec les prétendants potentiels pour Lovro Majer. Sous contrat longue durée (2027), le Croate qui est revenu à son niveau en fin de championnat se sent bien à Rennes et n'est pas demandeur d'un départ. Sauf en cas d'offre d'un gros club comme ce fut le cas l'an dernier avec l'Atletico de Madrid - Rennes ayant bloqué son joueur un an seulement après son arrivée. A moins de 30 millions d'euros, difficile d'imaginer Majer partir.

En attaque, Rennes croit en Kalimuendo

En attaque, le Stade Rennais est pour le moment bien pourvu avec Amine Gouiri, le retour de blessure de Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo sur qui le club compte malgré une première saison en deça des attentes. Il y a en plus Ibrahim Salah et le retour de prêt de Mathis Abline. "Pour le moment, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'un attaquant supplémentaire", annonce Maurice. Le principal chantier sera sans doute de trouver un remplaçant à Jérémy Doku si le Belge vient à partir.