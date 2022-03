Mercato: le recrutement de Laborde à Rennes s’est amorcé… sur une plage à Mykonos

Dans le Vestiaire Rennes diffusé lundi sur RMC Sport, Benjamin Bourigeaud a raconté comment il a convaincu cet été Florian Maurice, directeur sportif rennais, de recruter Gaëtan Laborde... en vacances depuis Mykonos.

"Je voulais vraiment jouer la Coupe d’Europe. Partir à l’étranger, j’aurais pu, mais je ne le sentais pas. Et quand Rennes est arrivé, c’est allé relativement vite." Recruté dans la dernière ligne droite du dernier mercato, l’ancien buteur de Montpellier Gaëtan Laborde s’est rapidement imposé en Bretagne. Sur le podium des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec 13 réalisations (à égalité avec l’autre Rennais Martin Terrier), l’attaquant de 27 ans est rapidement devenu indispensable à sa nouvelle équipe, qui affrontera Leicester en 8e de finale d'Europa Conference League.

"Et il lui a suffi d’un mojito pour prendre sa décision", s’est amusé lundi dans Le Vestiaire Rennes sur RMC Sport son coéquipier Benjamin Bourigaud. Avant de raconter plus en détails comment son nouveau compère d’attaque, arraché pour un joli chèque de 15 millions d’euros, a débarqué à Rennes.

"Quand je lui ai dit que j’étais avec la future recrue du Stade rennais, Flo m’a dit : « Non, il est trop cher ! »"

Alors qu’il prend l’avion l’été dernier avec sa compagne pour la Grèce et la petite île de Mykonos, Laborde croise Bourigeaud. Ils passeront une partie de leurs vacances ensemble. Les deux joueurs évoluent alors dans deux clubs différents, mais s’étaient déjà croisés en équipe de France U20. "Sur le ton de la rigolade, au bord d’une plage, on a envoyé quelques messages à Flo (Florian Maurice, directeur sportif rennais, ndlr). Il (Bourigeaud) lui a envoyé quelques messages, en lui disant qu’il était avec « la future recrue » du Stade rennais. Mais c’était sur le ton de la rigolade, on était loin de penser que ça allait devenir vrai."

Une version confirmée par le milieu de terrain offensif de 28 ans. "Quand je lui ai dit que j’étais avec la future recrue du Stade rennais, Flo m’a dit : « Non, il est trop cher ! ». Là je lui réponds : « De toute façon, tu me vends d’abord puis tu prends Guéguette (Gaëtan Laborde) ! ». Mais il m’a dit qu’il ne voulait pas me laisser partir." "Et trois mois après, Gaëtan débarque à Rennes", s’amuse "l’agent" Bourigeaud. Qui assure qu’il n’aura malheureusement pas eu le droit à une petite commission pour le transfert de celui qui est devenu son ami.