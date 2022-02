Rennes: quand Terrier était “au bord des larmes” à cause des critiques sur les réseaux sociaux

Dans Le Vestiaire, diffusé ce lundi soir sur RMC Sport 1, Jonas Martin a raconté les moments douloureux vécus par Martin Terrier lorsque les deux hommes évoluaient à Strasbourg. À deux reprises, le milieu de terrain du Stade Rennais a retrouvé son coéquipier au bord des larmes à cause de ce qu’il pouvait lire sur les réseaux sociaux.

Avant d’inscrire but sur but avec le Stade Rennais, où il est devenu irrésistible cette saison, Martin Terrier a traversé des périodes plus compliquées au cours de sa carrière. L’actuel troisième meilleur buteur de Ligue 1 (13 buts) a vécu un passage à vide de quelques mois à Strasbourg, lors de la saison 2017-2018. En manque de réussite, il s'était attiré de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, ce qui, comme l’a révélé Jonas Martin dans Le Vestiaire ce lundi soir sur RMC Sport 1, a été très dur à encaisser.

"Martin, quand il a été prêté par Lille à Strasbourg, je l’avais pris un peu sous mon aile, débute Jonas Martin, qui a côtoyé Martin Terrier en Alsace avant de le retrouver du côté du Roazhon Park. Je l’appréciais beaucoup, il était très jeune et se confiait à moi sur beaucoup de choses. C’était la période où les réseaux sociaux prenaient de l’ampleur. Au début, il ne faisait que marquer et il regardait tout le temps Twitter. Je lui disais ‘Martin, attention, parce que là tu marques, il n’y a pas de problème, mais attention quand tu ne vas plus marquer…'"

"Ça, ça te tue ta confiance en toi"

Et Jonas Martin avait vu juste. "Après, il a signé à Lyon mais est resté en prêt pour finir la saison avec Strasbourg”, poursuit le milieu de terrain dans Le Vestiaire. “Comme par hasard, il n’avait plus de réussite. Il faisait des bons matchs mais il ne marquait plus. Les gens lui reprochaient de s’en foutre depuis qu’il avait signé à Lyon. Deux fois, je l’ai retrouvé au bord des larmes après les matchs parce qu’il avait tapé son nom sur Twitter et il voyait tous les gens le critiquer. Ça, ça te tue ta confiance en toi."

Après cette deuxième partie de saison délicate à Strasbourg, Martin Terrier a pris la direction de Lyon pour évoluer sous les ordres de Bruno Genesio. En deux saisons et 77 matchs toutes compétitions confondues avec l’OL, il inscrit 17 buts et délivré 2 passes décisives. Avant, donc, de prendre la direction de la Bretagne, où les critiques sur les réseaux sociaux ne doivent pas être bien nombreuses au regard de ses performances avec les Rouge et Noir.