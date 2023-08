Rennes: "Les chiffres parlent pour lui", Ricardo Faty vante le bilan de Florian Maurice sur le marché des transferts

Le Stade Rennais est très actif sur ce mercato. Depuis 2020 et l'arrivée de Florian Maurice au poste de directeur sportif, les Bretons achètent et vendent beaucoup. Et d'après Ricardo Faty, le bilan de Maurice est à souligner.

Le Stade Rennais est devenu, en l'espace de quelques saisons, l'un des principaux animateurs du mercato. Depuis l'arrivée de Florian Maurice au poste de directeur sportif, en mai 2020, en provenance de l'Olympique Lyonnais, les Bretons se montrent très actifs sur le mercato. Sur cette période, c'est le deuxième club en France qui a le plus investi après le Paris Saint-Germain et le deuxième qui a le plus vendu après l'Olympique Lyonnais.

Un travail orchestré par le directeur sportif du club, Florian Maurice, qui ne surprend pas Ricardo Faty, présent ce mardi dans l'After Foot, sur RMC : "Il a montré de belles choses, explique-t-il. J'ai pas mal de contact avec les agents. Tout le monde l'apprécie, il est toujours à l'écoute. Il arrive à dénicher des bons joueurs. En plus, il est discret donc je pense qu'il est apprécié à sa juste valeur. Les chiffres parlent pour lui."

Une balance bientôt largement positive

Depuis l'été 2020, le Stade Rennais a dépensé 273,56 millions d'euros sur le marché des transferts. Les Bretons savent également très bien vendre avec 276,32 millions de ventes depuis l'arrivée de l'ancien directeur sportif de l'OL sans compter la future vente de Jérémy Doku à Manchester City pour près de 60 millions d'euros.

Lors du premier mercato estival géré par Florian Maurice en Bretagne, le club Rouge & Noir a dépensé 70,56 millions d'euros avec notamment les venues de Jérémy Doku, Martin Terrier et Nayef Aguerd. Le même été, Rennes a encaissé 55,42 millions d'euros de ventes grâce principalement à Edouard Mendy et Raphinha.

L'été suivant, en 2021, Rennes a dépensé 81,5 millions d'euros avec les venues, entre autre, de Gaëtan Laborde, Lovro Majer, Kamaldeen Sulemana, Loïc Badé ou encore Baptiste Santamaria. Ce mercato estival n'a pas dérogé à la règle. Les Rennais ont vendu pour 45,4 millions d'euros avec notamment le départ d'Eduardo Camavinga au Real Madrid pour un peu plus de 30 millions d'euros.

L'été dernier, Florian Maurice s'est montré encore une fois très actif. Du côté des arrivées, le club entraîné par Bruno Génésio a dépensé 84 millions d'euros pour faire venir plusieurs joueurs comme Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Arthur Theate, Christopher Wooh... Mais les Rennais étaient malgré tout dans le positif sur ce mercato avec 95 millions d'euros grâce aux départs de Nayef Aguerd, Kamaldeen Sulemana, Gaëtan Laborde et Mathys Tel.

Cet été, Rennes a tout de suite mis la main à la poche avec les venues de Ludovic Blas et d'Enzo Le Fée. Nemanja Matic est ensuite arrivé en Bretagne. Pour l'instant, les Bretons ont dépensé 37,5 millions d'euros cet été. C'est du côté des départs où Rennes impressionne pendant cette fenêtre des transferts. Lesley Ugochukwu, Lovro Majer, Loïc Badé, Serhou Guirassy, Andy Diouf et Birger Meling ont tous quitté le Stade Rennais. Dans les prochains jours, c'est Jérémy Doku qui va quitter le club du Roazhon Park. En comptant le futur départ de l'international belge, Rennes aura récupéré 140,5 millions.

Un bilan très intéressant mais qui demande désormais à être traduit sur le plan sportif. Après une 6e place lors de la saison 2020/2021 et deux 4es places lors des dernières saisons, Rennes ambitionne désormais de finir sur le podium. C'est également ce qu'attend Walid Acherchour, consultant dans l'After Foot : "Maurice fait du très bon boulot mais il le faisait déjà à Lyon. Il est aussi dans le club parfait pour bosser quand tu es entraîneur, dirigeant et joueur. Il y a des transferts intéressants. Quand ton propriétaire met de l'argent et que ton centre de formation est très performant, c'est plus facile. Il avait été enervé quand ils avaient terminé 4e l'an dernier. Désormais, j'attends que le Stade Rennais fasse un podium, pour l'instant ce n'est pas le cas."