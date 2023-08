Lens-Rennes: Genesio vante Matic après ses débuts

En conférence de presse ce dimanche après le nul du Stade Rennais sur le terrain du RC Lens (1-1) lors de la deuxième journée de Ligue 1, Bruno Genesio a parlé de l'apport de Nemanja Matic. A Bollaert, le milieu serbe a joué ses premières minutes avec le club breton.

Nemanja Matic a vécu sa première avec le Stade Rennais. Ce dimanche, le milieu serbe est entré un peu après l'heure de jeu lors du match de la deuxième journée de Ligue 1 à Bollaert, contre le RC Lens (1-1). Après la partie, Bruno Genesio a salué le coup réalisé par son club lors du mercato.

"C'est sûr que Matic apporte beaucoup"

Arrivé lundi dernier en provenance de l'AS Rome, Matic (35 ans) s'est engagé pour deux ans. L'intéressé possède un joli CV et tentera d'apporter son expérience au groupe breton. "Il fait une rentrée conforme à ce qu’on attend de lui. Je pense que ça aussi c’est pour le club un petit peu nouveau; d’être capable pour le club d’attirer des joueurs de ce calibre-là", a félicité Genesio après le match contre le RCL.

Nemanja Matic a signé une première prestation intéressante pour Genesio: "On voit tout de suite le calme, la sérénité qu’il amène, sa lecture tactique aussi de certaines situations qui nous ont permis de couper certaines contre-attaques lensoises, a détaillé le technicien. Mais on n'est pas surpris lorsqu’un joueur a joué à Chelsea, Manchester United, à la Roma et qu'il a joué beaucoup de matchs de Ligue des champions. C’est sûr que ça apporte beaucoup.”

Encore précieux la saison dernière à l'AS Rome, Nemanja Matic a participé à l'aventure européenne du club romain, battu en finale de Ligue Europa par Séville. "On ne s'attendait pas à ce qu'il parte: il a joué 50 matchs, c'est un grand joueur, très important pour nous", a déclaré son ancien entraîneur José Mourinho ce samedi, qui avait déjà dirigé le joueur à Chelsea et Manchester United. Déçu, le coach portugais en a profité aussi pour tacler la direction rennaise. Mais c'est bien Rennes, engagé cette saison en Ligue Europa, qui pourra bénéficier de l'expérience de Matic ces prochains mois.