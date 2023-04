Rennes: "Si on n’est pas européens...", la réponse de Genesio sur son avenir

L'entraîneur rennais Bruno Genesio a fait le point sur sa situation, vendredi. Conditionnant peu ou prou son destin à une place européenne en fin de saison.

Bruno Genesio sera-t-il toujours à la tête du Stade rennais la saison prochaine? Selon les informations de RMC Sport, le coach breton se pose des questions sur son avenir et pense à quitter en fin d'exercice le club qu'il entraîne depuis mars 2021. Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours d'un déplacement à Lyon (dimanche, 13 heures), Genesio est revenu sur cette éventualité, mettant dans la balance une qualification européenne.

"J’ai deux ans de contrat en fin de saison. Si on n’est pas européens, ce sera un échec personnel, alors on verra à ce moment-là, a-t-il posé, tandis que son équipe occupe la 6e place de Ligue 1, à dix points du podium. Le club a bien communiqué. Je n’ai rien d’autre à ajouter, pour ma situation personnelle ou par rapport au Stade rennais."

"Notre métier est de plus en plus précaire: on consomme, on jette"

L'ancien Lyonnais a confié ressentir "de plus en plus" de soutien à son égard de la famille Pinault, actionnaire du club. Il a aussi évoqué la position toujours plus fragile des entraîneurs. "Notre métier est de plus en plus précaire: on consomme, on jette. Ici c'est un peu différent. Il y a beaucoup de stabilité, à commencer par l'actionnaire."

Au détour d’une question sur les non-titularisations de cadres comme Baptiste Santamaria, Flavien Tait ou encore Lovro Majer lors du dernier match perdu face à Lens (0-1), Genesio a de nouveau rebondi sur l'information de sa fin d'aventure possible à Rennes, démentie jeudi par son club.

"Je fais toujours l’équipe qui me paraît la plus adaptée pour gagner le match. S’il y a des joueurs sur le banc, c’est que j’estime qu’ils ne montrent pas tout ce qu’il faut pour être sur le terrain. Sinon, c’est que je suis complètement maso ou que je veux prendre ma retraite, comme je l’ai lu. Mais ce n’est pas le cas."