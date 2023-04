Ligue 1: un départ de Genesio en fin de saison? Rennes dément "rigoureusement"

Le Stade Rennais a réagi ce jeudi aux révélations de RMC Sport autour d'un possible départ de Bruno Genesio pendant l'intersaison. Le club breton et son entraîneur ont nié ces informations et ont exprimé leur surprise.

Pas question de se laisser perturber par quoi que ce soit. A quelques jours d'un déplacement à Lyon, dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, le Stade Rennais veut se concentrer sur le sportif et uniquement le sportif. Les spéculations autour de l'avenir de Bruno Genesio n'ont pas lieu d'être selon le club breton qui a publié un vif démenti ce mercredi après les révélations de RMC Sport sur les envies de départ du technicien des Rouge et Noir.

"Très surpris par l'article publié ce jour par RMC sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ, ont indiqué de concert l'entraîneur et son club via un message publié sur les réseaux sociaux. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade Rennais F.C." Ces informations concernant la réflexion du technicien concernant un départ en fin de saison, RMC Sport les maintient.

>> Les infos et rumeurs du mercato

Genesio "n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans"

Arrivé sur le banc rennais en mars 2021, Bruno Genesio y a dirigé 99 rencontres pour un bilan de 52 victoires, 19 nuls et 28 défaites. Après avoir qualifié son équipe pour la Ligue Europa, le technicien espère faire au moins aussi bien cette saison. Prolongé en 2022, l'ancien de l'OL ne se voit pourtant plus entraîner pendant de longues années selon les informations de RMC Sport. Un avenir incertain dans le football qui ne n'est pas uniquement lié au sportif malgré son contrat jusqu'en 2025. Là encore, Rennes a démenti une possible fin de carrière à court terme.

"Par ailleurs, notre coach - prolongé l’été dernier - n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans, a enchaîné le Stade Rennais dans son message. En course pour une sixième qualification européenne consécutive, l’ensemble du club se focalise sur son objectif."

Sixième du classement après 29 rencontres, Rennes se rendra à Lyon dimanche (13h) pour tenter d'intégrer le top 5 du championnat. Les Bretons restent sur une période un peu délicate avec une seule victoire (face au PSG) lors des quatre derniers matchs de Ligue 1.