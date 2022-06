Saint-Etienne: Batlles en pole pour devenir le coach des Verts

Relégué en Ligue 2 au terme d'une fin de saison difficile, le club de Saint-Etienne s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur. Laurent Batlles se trouve en pole pour succéder à Pascal Dupraz sur le banc des Verts.

En cas de maintien, Saint-Etienne avait plusieurs pistes d’entraîneur possible. Depuis dimanche et l’officialisation de la relégation en Ligue 2 après le barrage perdu contre Auxerre, les Verts se sont rabattus sur un entraîneur qui faisait l’unanimité dans les deux cas de figure: Laurent Batlles.

L’ancien coach de Troyes a l’avantage de déjà vivre dans la région stéphanoise avec sa famille et il jouit d’une cote certaine.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

De nombreux départs dans l'effectif des Verts

Reste qu’aucun entraîneur ne s’engagerait sans garanties avec l’ASSE. Le directeur sportif en place, Loic Perrin, devra rassurer le futur entraîneur sur la qualité, et surtout sur l’expérience de l’effectif qui sera constitué pour la saison prochaine alors que Saint-Etienne repartira d’une feuille blanche en raison de plus de 20 départs de joueurs non retenus ou en fin de contrat.

A ce jour la direction en place composée de Jean-Francois Soucasse, Loic Perrin, et Samuel Rumstem travaille pour préparer l’avenir comme si de rien n’était. Le processus de vente ne leur a pas été soumis de façon à ce que ce triumvirat puisse se concentrer exclusivement sur la fin de saison. Aujourd’hui, il lui a été demandé de travailler de la même façon comme si le statut quo devait perdurer.

Reste, que toutes les négociations, toutes les projections sur l’avenir pourrait être remises en cause en cas de vente du club. Le récent communiqué de la direction de l’AS Saint-Étienne a laissé planer un doute sur ce point.