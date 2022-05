Barrage Ligue 1-Ligue 2: Saint-Etienne porte plainte contre ses supporters après les incidents face à Auxerre

Deux jours après la soirée chaotique à Geoffroy-Guichard lors du barrage contre l'AJ Auxerre et la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2, le club du Forez indique dans un communiqué qu'il a déposé une plainte ce mardi contre ses supporters.

L’AS Saint-Etienne n’entend pas laisser les graves incidents survenus dimanche soir à l’issue du barrage Ligue 1-Ligue 2 contre l’AJ Auxerre sans suite. Ce mardi, deux jours après l’après-match chaotique vécu au Chaudron dans la foulée de la relégation des Stéphanois à l’échelon inférieur, le club du Forez a indiqué avoir déposé une plainte contre ses supporters.

"Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre ASSE-Auxerre du 29 mai dernier, le club a déposé une plainte ce jour pour violences aggravées, destructions et dégradations de bien public, pénétration sur l’aire de jeu portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens et jets de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes”, écrit l’ASSE dans un communiqué.

Audience devant la commission de discipline le 23 juin

“Le club entend collaborer de la manière la plus efficace possible avec les services de police pour qu’il soit procédé sans délai à l’identification des fauteurs de trouble et la mise en œuvre des procédures judiciaires subséquentes", poursuit le club. Pour rappel, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se penchera sur ces incidents le 23 juin prochain.

Lundi, en milieu d’après-midi, les services de l’ASSE ont confirmé à RMC Sport l’étendue des dégâts. Une grande partie du banc des remplaçants des Verts a pris feu, tout comme la pelouse synthétique qui ceinture la ligne de touche côté tunnel, où il faudra faire un nettoyage des sols et des murs mis à mal par la chaleur des engins explosifs lancés.

Une partie du système électrique, qui permet en hiver d’entretenir la pelouse par grand froid, a également vu ses fils fondre quand les engins explosifs ont poursuivi, une fois à terre, leur combustion. Quelques sièges en tribune officielle sont aussi endommagés, tout comme un portail latéral d’entrée dans le stade, mis à mal par une tentative d’intrusion vers 22h20.