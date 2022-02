ASSE: Perrin fait le bilan du mercato et répond sur l'état de forme de Gnagnon

Coordinateur sportif de l'ASSE depuis le mois de décembre, une semaine avant la nomination de Pascal Dupraz, Loïc Perrin a vécu un mercato hivernal mouvementé, où son club a recruté sept joueurs. S'il est satisfait du bilan d'ensemble, l'ancien joueur des Verts reconnaît qu'il y a eu des "risques" pris, à l'image de Joris Gnagnon, arrivé hors de forme.

Dernier de Ligue 1 après 22 journées, Saint-Etienne est en opération commando pour son maintien. Nommé le 14 décembre dernier à la tête des Verts, Pascal Dupraz a gagné son premier match de championnat avec sa nouvelle équipe face à Angers (1-0) le 26 janvier.

Avec 15 points, soit cinq unités de retard sur Bordeaux (17e), Saint-Etienne est forcément en grand danger. Lors du mercato estival, le club du Forez a répondu aux demandes de Pascal Dupraz en recrutant sept joueurs. "Je suis très satisfait du mercato. On l'est. C'était compliqué mais c'est plus un réajustement de l'effectif. On a fait venir sept joueurs et trois nous ont quittés. On est content de ce qu'on a réalisé, a commenté Loïc Perrin ce jeudi, le coordinateur sportif de l'ASSE depuis décembre dernier, invité de Rothen s'enflamme sur RMC. On sera jugé dans les semaines à venir. Notre priorité au début était de recruter un attaquant, un milieu excentré et un défenseur central. On a fait beaucoup plus que ce qu'on devait faire car on a eu l'opportunité de le faire."

Perrin répond à la rumeur sur Gnagnon

Paul Bernardoni, Bakary Sako, Joris Gnagnon, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Falaye Sacko et Enzo Crivelli sont donc les sept renforts du mercato hivernal. "En parallèle, on se disait que si on pouvait faire un gardien et un latéral droit, on étudierait ces pistes. Finalement, on a eu ces pistes, s'est félicité Perrin. Mais à aucun moment, on s'est dit qu'on allait prendre un milieu. Il y a un équilibre de vestiaire à respecter. On n'a pas encore trouvé notre équilibre au milieu mais on a des solutions."

Néanmoins, selon Le Parisien, Joris Gnagnon ne serait pas arrivé au meilleur de sa forme. "Quand je l'ai vu dans le vestiaire, j'ai cru que c'était un mec de la sécurité. Il était vraiment enrobé", a confié l'un des nouveaux coéquipiers du défenseur qui aurait pris une vingtaine de kilos. "Il a été en méforme mais ce n'est pas ça, a rectifié Perrin. Il n'est pas tout à fait prêt. Il a joué 90 minutes avec la réserve aujourd'hui. On sait qu'il y a des risques, c'est pour ça qu'on a pris plus de joueurs que prévu."

"Il n'y a pas que les supporters qui souffrent. Ou alors nous le sommes aussi puisqu'on souffre au quotidien. C'est une histoire de résultats, c'est compliqué à Saint-Etienne quand ils ne sont pas là. Si on a la chance de faire une série, les supporters reviendront avec nous. C'est pour ça qu'on a choisi des joueurs d'expérience, qui ont un état d'esprit qui correspond à notre club, a conclu Loïc Perrin. J'espère qu'on a fait les bons choix."