ASSE: Caïazzo, Dupraz, les joueurs "marionnettes"… l'énorme colère de Larqué après la relégation

Saint-Etienne a été relégué en Ligue 2 dans le chaos, dimanche, après sa défaite à domicile contre Auxerre en barrage. Au lendemain du fiasco, Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots dans Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, en s'attaquant à la présidence, aux joueurs et à l’entraîneur des Verts.

Légende de l’AS Saint-Etienne, Jean-Michel Larqué n’a jamais sa langue dans sa poche lorsqu’il s’agit de juger son club de cœur. Encore moins au lendemain d'une cruelle et chaotique relégation en Ligue 2. "Je suis en colère, très en colère, et ma position d’ambassadeur de l’ASSE ne m’oblige pas à me taire, bien au contraire. Elle m’oblige à dire la vérité", a lâché notre consultant dans Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC.

Aussi attristé qu’excédé par la fin de saison stéphanoise, conclue dimanche au terme d’un barrage Ligue 1-Ligue 2 perdu par les Verts contre Auxerre, Larqué a refait le portrait du club. A tous les étages.

>> Revivez le barrage Sainté-Auxerre et l'après-match chaotique à Geoffroy-Guichard

Caïazzo "doit être effacté des tablettes"

"Sur ce que j’ai vu, la tristesse l’emporte largement sur la colère. Les mois précédents, des dirigeants jusqu’aux joueurs, ne ressemblent en rien aux valeurs qui ont fait la légende des Verts." Larqué a débuté son réquisitoire contre l’un des deux présidents du club, Bernard Caïazzo, sans jamais le citer.

"Un président principal actionnaire du club qui ne met pas les pieds au stade pendant deux ans et demi, il doit être effacé des tablettes du football français. Pour abandon du poste et mise en péril du patrimoine. C’est une honte, s’est emporté Larqué sur RMC. Il s’est encore caché, il a abandonné tout le monde. (…) Je suis en colère après des gens qui n’ont aucun courage. Il voulait être dans la lumière des projecteurs, j’espère qu’il est dans la honte des ténèbres. Et encore que, je n’en suis pas sûr."

Également très critique à l'encontre de Pascal Dupraz (59 ans), affublé il y a cinq mois de la difficile mission de sauver la maison verte, Larqué s’est emporté contre l’entraîneur stéphanois. En l'accusant d’avoir privilégié son intérêt personnel au détriment du collectif.

"Dupraz? Il avait un objectif et il l’a oublié"

"L’entraîneur, c’était la caution technique et athlétique de l’équipe. Il avait un objectif, un, et il l’a oublié. Dès qu’il y a eu une petite embellie, il a parlé immédiatement, non pas de l’objectif qu’il fallait atteindre, mais de son propre avenir et de la prolongation de son contrat. Dès qu’il a mis ça sur le tapis, ça a été le néant. Plus rien. Il y a bien eu quelques punchlines de pacotille, du style: "On est en Ligue 1 et demi". Mais nous, on lui a demandé de rester en Ligue 1, et il n’a pas réussi. Les paroles c’est bien, mais les bons résultats, c’eût été mieux."

Avant de conclure son discours acerbe sur les joueurs, le "pompon". "De ce que j’ai vu, sur la seconde période et de la prolongation, j’avais l’impression d’assister à un match caritatif pour vieilles gloires de 60 ans. C’est incroyable! Non seulement ils n’ont pas de talent, mais en plus ces marionnettes-là pensant qu’elles sont supérieurement douées. Mais il n’y a aucune énergie, rien!"